Bezpečnostná rada OSN sa dohodla na predĺžení dodávok pomoci do Sýrie

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) sa dohodla na predĺžení systému cezhraničných dodávok humanitárnej pomoci do Sýrie o šesť mesiacov, čím splnila požiadavku Ruska. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie nemenovaných diplomatov.

Západné krajiny pôvodne požadovali predĺženie tohto systému o rok, očakáva sa však že 15 členov BR OSN bude hlasovať o predĺžení tohto obdobia len o šesť mesiacov na základe návrhu Nórska a Írska, ktorý odráža ruskú rezolúciu z tohto piatku, píše Reuters.

Systém cezhraničných dodávok humanitárnej pomoci do Sýrie tak bude zrejme predĺžený do januára, pričom dohoda by mala zaručovať aj jeho predlženie o ďalších šesť mesiacov v januári 2023, ktoré bude podmienené prijatím ďalšej rezolúcie.

Ruská federácia, ktorá je spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, v piatok na zasadnutí BR OSN použila právo veta, čím odmietla návrh západných krajín, aby bol hraničný priechod Báb al-Hawá na turecko-sýrskych hraniciach otvorený pre dodávky pomoci ešte ďalší rok. Rusko následne namiesto ročného predĺženia mechanizmu navrhlo len šesťmesačné. Západné krajiny však túto rezolúciu Ruska v ďalšom hlasovaní odmietli.

Fungovanie mechanizmu sa teda oficiálne skončilo 10. júla. BR OSN predĺžila platnosť uvedeného mechanizmu, ktorý funguje od roku 2014, už niekoľkokrát, keďže platnosť príslušnej rezolúcie už vypršala.

Báb al-Hawá je jediným bodom, kadiaľ prúdia do Sýrie dodávky humanitárnej pomoci OSN bez toho, aby museli prechádzať cez oblasti ovládané Damaskom.

Šéfa Kremľa Vladimira Putina v pondelok vyzval na dohodu so západnými mocnosťami v súvislosti s dodávkami pomoci do Sýrie aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.