Britom chce šéfovať Johnsonova levica z tanku

Ministerka zahraničných vecí bude mať o dva týždne 47 rokov a narodená v zvieratníku Lev sa správa ako levica.

Trussová má povesť mocibažnej političky. A hovorí sa o nej, že by sa štýlom vládnutia mohla stať novou železnou lady, akou bola legendárna premiérka Margaret Thatcherová.

V roku 2014 sa hovorilo o Trussovej v úplne inej súvislosti. Lepšie povedané žartovalo. Jej vystúpenie na straníckej konferencii konzervatívcov, keď sa sťažovala, že Británia dováža priveľa potravín, vyznelo tragikomicky. Uštipační kritici jej dali prezývku pani bravčová.

Realitou súčasnosti je, že Trussová patrí medzi najviac obľúbených členov vlády medzi voličmi. A zvlášť vyniká z pohľadu straníckych kolegýň a kolegov. Konzervatívci majú webovú stránku, na ktorej okolo dvoch tisíc ich funkcionárov každý mesiac známkuje ministrov. „Najnovší prieskum dáva Trussovej 82-percentnú mieru spokojnosti s ňou," poukázal v novembri minulého roku denník Financial Times. Znamenalo to pre ňu prvé miesto.

Aktuálne je Trussová na treťom mieste. Na prvom mieste sa nachádza minister obrany Ben Wallace, čo zjavne súvisí s jeho vojenskou podporou Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii, a konzervatívci sú jednoznační podporovatelia Kyjeva.

Financial Times poukázal na to, že miera spokojnosti s Trussovou v tábore konzervatívcov je pozoruhodná v spojitosti s otázkou členstva Spojeného kráľovstva v Európskej únii: „Skóre Trussovej je osobitným úspechom pre ženu, ktorá podporovala zotrvanie Británie v EÚ v referende o brexite." Napriek tomu, že odchod z únie si neželala, v decembri 2021 od Johnsona prijala ponuku funkcie hlavnej vyjednávačky britskej vlády s EÚ.

Denník ju označuje za atlanticistku, čiže za stúpenkyňu silnej spolupráce členských štátov NATO, a v bezpečnostnej sfére tiež za takzvaného jastraba. V ekonomickej oblasti jej pomáha v popularite to, že je stúpenkyňa voľného trhu, čo je jeden zo starých pilierov politiky Konzervatívnej strany.

Trussová získala svoj prvý post vo vláde v júli 2016, keď sa stala ministerkou spravodlivosti. Keď si o tri roky neskôr konzervatívci vyberali nového lídra po demisii premiérky Theresy Mayovej, Trussová podporila v hlasovaní Johnsona. Po svojej výhre ju dosadil do funkcie štátnej tajomníčky pre medzinárodný obchod. Za šéfku diplomacie si ju vybral v septembri minulého roku.

V novembri 2021 sa Trussová zviditeľnila na návšteve Estónska. Prišla za britskými vojakmi, ktorí chránia takzvané východné krídlo NATO. S helmou a v nepriestrelnej veste pózovala v tanku, pričom varovala Kremeľ pred zhromažďovaním čoraz väčšieho počtu vojakov neďaleko ukrajinsko-ruských hraníc.

Vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom zastáva Trussová rovnaký názor ako Johnson: Kyjev nemá ustúpiť Moskve ani o centimeter. „Budeme napredovať a rýchlejšie, aby sme vytlačili Rusko z celej Ukrajiny," zdôraznila v britskom parlamente.

Zožala potlesk, ale komentátor denníka Guardian Simon Jenkins to videl opačne: „Trussová sa očividne vyžíva vo svojej vymyslenej zástupnej vojne s ruským medveďom."

O zámere stať sa šéfkou vlády informovala v texte, ktorý jej zverejnil denník Telegraph: „Dokážem robiť ťažké rozhodnutia. Mám jasnú predstavu o tom, kde sa musíme nachádzať, a skúsenosti i odhodlanie, aby sme sa tam dostali."

Trussová ďalej podčiarkla, že ako premiérka by okamžite začala so znižovaním daní, aby pomohla Britom znížiť ich životné náklady. Určite by im to pomohlo, ale ekonómovia sú zvedaví na konkrétny plán. Obávajú sa, že štát by mohol prísť o veľa peňazí, ktoré potrebuje na základné služby pre občanov.