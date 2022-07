Putin na budúci týždeň navštívi Irán, oznámil Kremeľ

Pre ruskú hlavu štátu to bude iba druhá známa zahraničná cesta od februára, keď Moskva útokom na susednú Ukrajinu rozpútala najväčší pozemný konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Putin na konci júna navštívil stredoázijské krajiny, poznamenal Reuters.

S iránskym prezidentom Ebrahímom Raísím a tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom bude Putin riešiť situáciu v Sýrii, uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

„Návšteva prezidenta v Teheráne je naplánovaná na 19. júla,“ potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Trojica lídrov sa podľa neho stretne na mierových rozhovoroch o Sýrii.

Rusko, Turecko a Irán v posledných rokoch vedú rozhovory o Sýrii v rámci tzv. astanského mierového procesu s cieľom ukončiť viac ako 11 rokov trvajúci konflikt v tejto blízkovýchodnej krajine.

Rusko a Irán sú kľúčovými vojenskými a politickými podporovateľmi sýrskeho prezidenta Bašára Asada, zatiaľ čo Turecko poskytlo vojenskú pomoc Slobodnej sýrskej armáde a ďalším povstaleckým skupinám, ktoré stále bojujú proti Asadovým silám na severozápade tejto blízkovýchodnej krajiny, poznamenal Reuters.

Putin bude podľa hovorcu Kremľa rovnako zvlášť rokovať s Erdoganom, ktorý sa od ruskej invázie na Ukrajine stavia do úlohy sprostredkovateľa medzi Moskvou a Kyjevom. Turecký prezident v pondelok hovoril s prezidentmi Ukrajiny aj Ruska, pričom podľa dostupných informácií riešili vývoz ukrajinského obilia, zablokovaného v čiernomorských prístavoch v dôsledku Ruskom rozpútanej vojny.

Správa o Putinovej ceste do Teheránu prišla deň po tom, ako Spojené štáty varovali, že Irán by mohol Moskve poskytnúť bezpilotné lietadlá pre jej útoky na Ukrajine, pripomenula agentúra AP. „Naše informácie naznačujú, že sa iránska vláda chystá poskytnúť Rusku až niekoľko stoviek dronov, vrátane bezpilotných lietadiel schopných niesť zbrane, a to v zrýchlenom termíne,“ povedal bezpečnostný poradca Bieleho domu Jake Sullivan.