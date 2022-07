ONLINE: Zelenskyj o Rusoch: Sú zbabelí priznať si porážku

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 140. deň

Nový kanál v delte Dunaja otvára cestu ukrajinskému obiliu mier-ukrajine-2 VIDEO: České raketomety RM-70 Vampire v bojoch na Ukrajine.

7:12 Litovský prezident Gitanas Nauseda povedal, že prerušenie ekonomických väzieb s Ruskom bol správny krok pre Vilnius vzhľadom na ruské „vydieranie“. Zároveň vyzval ostatné západné krajiny, aby nasledovali príklad Litvy.

„Jasne vidíte, že politika, ktorá bola bez akýchkoľvek ilúzií voči Rusku, fungovala oveľa lepšie ako takzvaná realistická politika, ktorá teraz spôsobuje veľké bolesti hlavy niektorým západným krajinám,“ povedal Nauseda pre litovskú verejnoprávnu televíziu LRT. (sita)

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil silu ukrajinskej armády. Povedal, že spolu s odhodalním ukrajinského ľudu to znamená isté víťazstvo vo vojne s Ruskom.

Podľa Zelenského naznačuje komunikácia ruských vojakov, ktorú zachytili Ukrajinci, že sa „skutočne obávajú našich ozbrojených síl“. Ruská armáda je podľa neho schopná udržiavať konflikt len na „základe bezodných zásob starých sovietskych zbraní,“ povedal.

„Už nemajú strategickú silu, charakter ani pochopenie toho, čo tu na našej pôde robia,“ povedal Zelenskyj vo svojom prejave. „Takiež nemajú ani štipku odvahy priznať si porážku a stiahnuť jednotky z ukrajinského územia.“

5:55 Kyjev v utorok oznámil, že za posledné štyri dni preplávalo významným novosprístupneným kanálom v delte Dunaja už 16 nákladných lodí. Ukrajina tak vzbudila nádej, že sa jej aj napriek ruskej blokáde tamojších čiernomorských prístavov podarí zvýšiť export obilia, informuje agentúra Reuters.

„Za posledné štyri dni prešlo kanálom Bystre 16 lodí,“ uviedol námestník ukrajinského ministra infraštruktúry Jurij Vaskov. „Toto tempo plánujeme zachovať,“ dodal. Ministerstvo infraštruktúry ďalej priblížilo, že spomínaných 16 lodí aktuálne čaká na to, aby boli naložené ukrajinským obilím určeným na export na zahraničné trhy. Ďalších 90 lodí čaká podľa tohto rezortu na vstup do rumunského kanála Sulina, ktorý spája ukrajinské a rumunské prístavy na Dunaji s Čiernym morom. Vaskov uviedol, že kanál Sulina je momentálne schopný odbaviť denne len štyri lode, pričom podľa jeho slov by Kyjev potreboval dosiahnuť úroveň osem lodí denne.

Ukrajina podľa Vaskova aktuálne rokuje o možnom navýšení kapacity tohto kanála s rumunskými partnermi aj s predstaviteľmi Európskej komisie. Ak budú tieto rokovania úspešné, Kyjev očakáva, že sa nával lodí pred týmto kanálom podarí do týždňa odstrániť. Spoločne s kanálom Bystre by sa tak mesačný export ukrajinského obilia mohol zvýšiť až o 500.000 ton, dodal Vaskov.

Pred ruskou inváziou sa cez ukrajinské námorné prístavy vyvážalo približne až 80 percent ukrajinských poľnohospodárskych produktov určených na export, uviedlo ministerstvo infraštruktúry. Teraz, po ruskej blokáde ukrajinských čiernomorských prístavov, sa tieto plodiny vyvážajú z Ukrajiny výlučne cez dunajské prístavy alebo železnicami či cestami do susedných západných krajín.