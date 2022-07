Srílanský prezident ušiel aj s manželkou a bodyguardom na Maldivy

Rádžapakše (73) odletel z medzinárodného letiska v Kolombe vojenským lietadlom Antonov-32. Na palube lietadla s ním bola aj jeho manželka a osobný strážca, povedali AFP predstavitelia srílanských imigračných úradov. Po prílete na letisko v maldivskom hlavnom meste Male ich policajný sprievod eskortoval na nezverejnené miesto, povedal AFP nemenovaný predstaviteľ zmieneného letiska.

Čítajte viac Ekonomika Srí Lanky sa zrútila

Prezident Rádžapakše utiekol ešte v sobotu zo svojej oficiálnej rezidencie v hlavnom meste Kolombo. Prinútil ho k tomu dav demonštrantov požadujúci jeho odstúpenie, ktorý vnikol do jeho rezidencie.

Rádžapakše následne – po bezprecedentných protestoch, ktoré v tejto krajine vyvolala ekonomická kríza – avizoval, že v stredu 13. júla odstúpi z úradu, aby tak „umožnil pokojné odovzdanie moci“. Predseda srílanského parlamentu Mahinda Abévardena v pondelok informoval, že parlament sa opätovne zíde 15. júla a 20. júla zvolí nového prezidenta krajiny.

Čítajte viac Premiér Srí Lanky: Krajina má benzín na posledný deň

AFP uvádza, že Rádžapakše plánoval ešte pred odstúpením odísť do zahraničia. Spraviť to chcel údajne pred podaním demisie práve pre to, aby ho pre politickú imunitu nebolo možné stíhať a aby sa vyhol prípadnému zadržaniu. Údajne sa najprv pokúšal odcestovať do Indie, čo sa mu však nepodarilo, lebo tam nedostal povolenie pristáť na civilnom letisku svojím vojenským lietadlom, uvádza AFP.

Srí Lanka čelí najhoršej ekonomickej kríze od získania nezávislosti v roku 1948. V apríli prestala splácať dlh vo výške 51 miliárd dolárov a rokuje o finančnej výpomoci s Medzinárodným menovým fondom. Krajina už takmer úplne spotrebovala svoje zásoby benzínu a nafty. V snahe šetriť vláda zatvorila školy a tiež úrady, ktorých fungovanie nie je pre chod krajiny nevyhnutné. Mnohé európske krajiny, Austrália a Spojené štáty preto varovali svojich občanov pred cestovaním na Srí Lanku.

Čítajte viac Demonštranti vzali útokom vládnu rezidenciu na Srí Lanke

V sobotu sa táto krajina stala dejiskom masových protestov, počas ktorých davy demonštrantov vnikli do prezidentovej oficiálnej rezidencie v hlavnom meste Kolombo a následne aj do súkromnej rezidencie premiéra Ranila Vikramasingheho.

Demisiu ponúkol okrem prezidenta v reakcii na protesty aj premiér Vikramasinghe. Straníckym lídrom pritom podľa svojho hovorcu povedal, že z postu premiéra odstúpi po tom, ako sa strany dohodnú na vytvorení novej vlády.