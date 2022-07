V Moskve vznikol sobjaninský pluk pre žoldnierov, ktorí chcú bojovať na Ukrajine

V Moskve vznikla nová vojenská jednotka, do ktorej sa hlásia žoldnieri so záujmom bojovať na Ukrajine.

Napísal o tom spravodajský portál Meduza, podľa ktorého sa záujemcovia nechávajú do útvaru najímať od 1. júla, a to za viac ako 200-tisíc rubľov mesačne (1 700 eur).

Priemerná mzda v Rusku v apríli tohto roku pritom podľa údajov štatistického úradu Rosstat predstavovala 62 269 rubľov (531 eur), hoci v Moskve sa v tomto roku prehupla cez 116-tisíc rubľov (989 eur).

Jednotka je čiastočne financovaná z moskovského mestského rozpočtu a sami žoldnieri ju prezývajú sobjaninský pluk podľa starostu Moskvy Sergeja Sobjanina. Do útvaru sa môžu zapísať muži do 60 rokov. Podľa informácií Meduzy sa do jednotky nehlásia ani tak obyvatelia Moskvy, ale predovšetkým muži z ostatných ruských regiónov. Žoldnieri prejdú pred vyslaním na Ukrajinu výcvikom v Nižegorodskej oblasti východne od Moskvy.

Radnica Moskvy sa k správe o vzniku jednotky nevyjadrila. Starosta Sobjanin od začiatku vojny na Ukrajine boje takmer nekomentoval. Na druhej strane však podpísal dohodu o spolupráci s dvoma samozvanými republikami, ktoré na východe Ukrajiny vyhlásili proruskí separatisti.

Do bojov na Ukrajine sa podľa britského ministerstva obrany zapájajú aj žoldnieri z ruskej súkromnej Wagnerovej (v prepise z ruštiny Vagnerovej) armády, ktorej vojaci pôsobia aj v Sýrii, Iraku a mnohých krajinách afrického kontinentu.