Prevádzkovatelia elektrárne Fukušima musia zaplatiť miliardové odškodné, rozhodol súd

Tri zo šiestich reaktorov v jadrovej elektrárni Fukušima I. boli v prevádzke v čase, keď 11. marca 2011 vyvolalo silné podmorské zemetrasenie pri japonskom pobreží ničivú vlnu cunami.

V týchto reaktoroch sa roztavilo jadrové palivo po tom, ako zlyhali chladiace systémy, ktorých záložné generátory zaplavila voda. Išlo o najhoršie nešťastie svojho druhu od havárie v Černobyli.

Zhruba 12 percent územia regiónu Fukušima bolo vtedy vyhlásených za nebezpečných. V súčasnosti sú to už iba dve percentá tejto oblasti, no do regiónu sa vrátil iba zlomok pôvodných obyvateľov. Spoločnosť TEPCO zažalovali po katastrofe pozostalí a aj akcionári. V Japonsku pri silnom zemetrasení v roku 2011 a následnej vlne cunami zahynulo približne 18 500 ľudí.