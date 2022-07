Rodinu má bohatšiu ako kráľovná. Bude Rishi Sunak britským premiérom?

Má len 42 rokov, ale nie je ďaleko od toho, aby sa dostal na vrchol kariéry. Bývalý britský minister financií Rishi Sunak má zatiaľ najvýraznejšiu podporu medzi konzervatívnymi poslancami v boji o post šéfa strany. To zároveň znamená, že by z neho mohol byť premiér. V konečnom dôsledku však rozhodnú členovia strany.

Minulý týždeň ohlásil odchod z Downing Street 10 predseda vlády Boris Johnson. Dostihli ho viaceré škandály. Poslednou kvapkou bolo, keď sa ukázalo, že vedel o obvinení konzervatívca Christophera Pinchera zo sexuálneho napadnutia, ale aj tak si ho vybral do vládnej funkcie.

Chvíľu sa zdalo, že aj túto aféru by mohol Johnson mohol ustáť. No potom prišli nečakané rezignácie Sunaka a ministra zdravotníctva Sajida Javida, ktoré spustili politickú lavínu, ktorej nedokázal čeliť už ani Johnson.

Rýchly výber lídra

Konzervatívci sa ponáhľajú s výberom nového lídra. V utorok sa rozhodlo, že do boja vstúpi osem kandidátov. Tí splnili prvú podmienku, že potrebovali podporu minimálne 20 poslancov, aby sa mohli uchádzať o predsednícke kreslo.

Za Sunaka sa už postavilo viac ako 40 zákonodarcov. Ďalšími kandidátmi sú Kemi Badenochová, Suella Bravermanová, Jeremy Hunt, Penny Mordauntová, Liz Trussová, Tom Tugendhat a Nadhim Zahawi.

Najväčšie šance zatiaľ majú podľa pozorovateľov Sunak a Mordauntová, možno Trussová. Už dnes 358 konzervatívnych poslancov voli budúceho lídra v prvom kole. Na to, aby kandidáti zostali v hre, museli získať minimálne 30 hlasov. Toryovci, ako v Británii hovoria konzervatívcom, plánujú aj dve televízne debaty uchádzačov. Poslanci si budú postupne v jednotlivých kolách vyberať svojich favoritov, až zostanú iba dvaja. O konečnom víťazovi potom rozhodne hlasovanie medzi členmi strany. Výsledok bude známy 5. septembra.

"Momentálne to vyzerá tak, že poslanci si vyberú Sunaka a Mordauntovú. Môže sa to zmeniť, ale ostatným kandidátom nezostáva na to veľa času. Sunak má očividne najvýraznejšiu podporu medzi poslancami,“ uviedol pre Pravdu expert na britskú politiku Robin Pettitt.

Mordauntová v roku 2019 krátko slúžila ako ministerka obrany. Momentálne je štátnou tajomníčkou na ministerstve pre medzinárodný obchod.

"Nakoniec o lídrovi strany rozhodnú jej členovia. Tento výsledok sa odhaduje veľmi ťažko, keďže máme k dispozícii len nie veľmi spoľahlivé dáta. Zdá sa však, že medzi nimi by mohla mať najväčšiu šancu Mordauntová. Nemala tak blízko k Johnsonovi ako Sunak a bývalý minister financií urobil viacero nepopulárnych rozhodnutí, ktoré sa týkali zvyšovania daní. A okrem toho je už tak dlho favoritom na to, že sa raz stane premiérom, že je to až nudné. Ak by ste si chceli staviť na víťaza boja medzi konzervatívcami, stojí asi za to vybrať si Mordauntovú. Ale do 5. septembra sa môže zmeniť veľa vecí,“ vysvetlil Pettit.

Iný premiér

Ak by sa podarilo zvíťaziť Sunakovi, bol by prvým nebielym premiérom Spojeného kráľovstva. Jeho starí rodičia pochádzajú z Indie a žili vo východnej Afrike. Jeho otec sa narodil v britskej kolónii, ktorá je dnes Keňou, a jeho matka na území súčasnej Tanzánie.

Sunak sa môže stať najbohatším predsedom vlády v moderných dejinách krajiny. S manželkou Akshataou Murtyovou podľa nedeľníka Sunday Times vlastní majetok v hodnote okolo 730 miliónov libier. Čo je viac, ako je osobné bohatstvo britskej kráľovnej Alžbety II., ktoré sa odhaduje na 350 miliónov libier.

Murtyová je dcérou Narayana Murthyho a Sudhy Murthyovej (ich priezviská sa zvyčajne píšu ako Murthy, nie Murty, pozn. red.), ktorí založili technologickú indickú spoločnosť Infosys. Podľa magazínu Forbes patrí táto firma medzi 700 najväčších na svete.

V posledných mesiacoch čelila Murtyová kritike, že z príjmov, ktoré má zo zahraničia, neplatí dane v Británii. Pre Sunaka ako ministra financií to bola citlivá téma a je to aj jeden z dôvodov, pre ktoré sa prepadla jeho popularita. Murtyová už uviedla, že v Británii bude platiť viac daní.

Celkovo sú dane veľkou Sunakovou témou. Tvrdí, že na rozdiel od viacerých straníckych súperov by ich momentálne neznižoval, lebo by to mohlo viesť k zvýšeniu inflácie a ďalšiemu zadlžovaniu. V budúcnosti však aj o ráta s tým, že v Británii by mali byť nižšie dane.

V prieskume portálu Conservative Home medzi členmi strany o tom, koho by si vybrali za lídra, skončil Sunak s 12,11 percentami na treťom mieste. Populárnejšia ako on je bývalá štátna tajomníčka pre miestnu samosprávu Badenochová (18,68 percenta), ktorá patrí medzi najpravicovejších kandidátov. A na čele rebríčka obľúbenosti je Mordauntová (19,6 percenta). Prieskum YouGov ukázal, že keby bývalá ministerka obrany čelila v hlasovaní členov strany Sunakovi, vyhrala by v pomere 67 percent ku 28.

Foto: SITA/AP, Stefan Rousseau Penny Mordauntová Zasadne do kresla britského premiéra po tretí raz v histórii žena? Po Margaret Thatcherovej a Therese Mayovej by sa predsedníčkou vlády mohla stať exministerka obrany Penny Mordauntová.

Koho sa boja labouristi?

Mordauntová dnes naplno rozbehla svoju kampaň. "Som vašou najlepšou šancou na to, aby sme vyhrali budúce voľby. Som kandidátkou, ktorej sa labouristi boja najviac, a majú prečo,“ odkázala svojej Konzervatívnej strane.

"Má pravdu, ak sa bude rozhodovať medzi ňou, Sunakom a Trussovou. Labouristi sa najmenej obávajú Trussovej,“ reagovala na sociálnej sieti Pippa Crerarová, politická editorka denníka Daily Mirror.

Publicista Simon Jenkins z denníka Guardian si však myslí, že opozičná Labouristická strana pod vedením Keira Starmera sa modlí, aby si toryovci do svojho čela nevybrali bývalého ministra financií. "Holým faktom tohto hlasovania je, že hádam okrem Jeremyho Hunta je Sunak jediným kandidátom, ktorý v minulosti ukázal, že je kompetentný, keď viedol jeden z najzložitejších úradov v štáte,“ napísal Jenkins pre Guardian.

Najbližšie parlamentné voľby v Británie by sa mali konať najneskôr v januári 2025. Od konca marca v prieskumoch verejnej mienky vedú labouristi. Jeden z posledných výskumov ukázal dokonca 15-percentný náskok pred vládnucimi konzervatívcami v pomere 43 percent ku 28.