The Kyiv Independent: Má Lukašenko kapacitu a vôľu zapojiť sa do vojny na Ukrajine?

Ruská invázia na Ukrajinu sa začala 24. februára zároveň zo štyroch smerov, z ktorých jeden zahŕňal bieloruské územie. Očakávalo sa, že onedlho potom sa bieloruskí vojaci priamo zapoja do vojny. Štyri mesiace od začiatku konfliktu však vyslanie svojich jednotiek do vojny bieloruský vodca Alexander Lukašenko aj naďalej odkladá, píše denník The Kyiv Independent.