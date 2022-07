ONLINE: Zelenskyj chce pohnať Rusov pred špeciálny medzinárodný súd

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 142. deň

6:48 Rusko spustilo podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) „dobrovoľnícke mobilizácie“ s cieľom doplniť nedostatok vojakov do svojich síl v čase prebiehajúcej ofenzívy na Ukrajine. TASR informuje na základe štvrtkovej správy denníka The Guardian.

V novej správe ISW sa píše, že Kremeľ „pravdepodobne nariadil federálnym subjektom (čiže regiónom), aby vytvorili dobrovoľnícke prápory, ktoré sa majú podieľať na ruskej invázii na Ukrajinu, namiesto toho, aby v Rusku vyhlásili čiastočnú alebo úplnú mobilizáciu“. Každý región Ruska musí podľa zverejnenej správy vytvoriť aspoň jeden dobrovoľnícky prápor.

Termín mobilizácia dobrovoľníkov podľa ISW zrejme naznačuje, že Kremeľ nariadil 85 „federálnym subjektom“ – vrátane okupovaného mesta Sevastopoľ a Krymu – aby verbovali dobrovoľníkov a stimulovali ich finančnou odmenou s cieľom vytvorenia nových práporov, namiesto toho, aby sa v rámci mobilizácie museli spoliehať na odvádzanie brancov či na povinné povolávanie všetkých záložníkov.

Ak by v každom regióne vznikla najmenej jedna vojenská jednotka zložená zo 400 mužov, dobrovoľnícke prápory by mohli do konca augusta získať až do 34 000 nových vojakov, píše britský denník odvolávajúc sa na ruské médiá.

Regionálni predstavitelia údajne verbujú mužov od 50 rokov na šesťmesačné kontrakty, pričom im ponúkajú mesačné platy od 3750 dolárov (3492 eur) do 6000 dolárov (5987 eur). Niektoré regióny údajne ponúkajú bonusy za okamžité prihlásenie sa do spomínaných jednotiek vo výške 3400 dolárov (3393 eur), ako aj rozličné sociálne benefity pre vojakov a ich rodiny.

6:00 Na súdenie zločinov spojených s ruským útokom proti Ukrajine je potrebný osobitný tribunál, myslí si ukrajinský prezident Zelenskyj. Podľa agentúry AFP to dal najavo na konferencii, kde zástupcovia viac ako 40 krajín a Medzinárodného trestného súdu (ICC) debatovali o spolupráci na vyšetrovaní vojnových zločinov spáchaných počas takmer päť mesiacov trvajúceho konfliktu. Myšlienku špecializovaného tribunálu podporil holandský minister zahraničia, hlavný prokurátor ICC volal po koordinácii a „zjednocujúcej stratégii“.

„Existujúce súdne inštitúcie nemôžu dohnať k zodpovednosti všetkých vinníkov. Je teda potrebný osobitný tribunál pre súdenie zločinov ruskej agresie proti Ukrajine,“ uviedol ukrajinský prezident vo videonahrávke prehratej na konferencii konanej v holandskom Haagu.

Účastníci pojednávania sa dohodli, že budú koordinovať vyšetrovanie prípadov s podozrením na spáchanie vojnových zločinov. Politickú deklaráciu v tomto zmysle podpísali zástupcovia 45 krajín vrátane členských štátov Európskej únie, Británie, Spojených štátov, Kanady alebo Austrálie, informovala agentúra Reuters. Konkrétne avizovali vytvorenie medzinárodnej skupiny, ktorá by predchádzala zdvojovaniu vyšetrovania, ďalej potom školeniu ukrajinských prokurátorov či investícii 20 miliónov eur na podporu ICC, ukrajinskej generálnej prokuratúry a operácií OSN.

Ruské ozbrojené sily sú Ukrajinou a jej spojencami na Západe obviňované z nespočtu vojnových zločinov po vpáde Moskvy do susednej krajiny na konci februára. Agentúra AP so svojimi partnermi zaznamenala 338 potenciálnych vojnových zločinov a Kyjev uvádza, že v tejto súvislosti vyšetruje vyše 20 000 obvinení. Nové kolo diskusií o medzinárodnej spolupráci sa konalo tesne po tom, ako Rusi vypálili rakety na mesto Vinnycia a zabili podľa ukrajinských úradov najmenej 20 ľudí.

„Jednoduchou pravdou je, že kým hovoríme, deti, ženy a muži, mladí a starí, žijú v terore,“ povedal hlavný prokurátor ICC Karim Khan na úvod štvrtkovej konferencie. Jej cieľom bolo podľa neho hľadať odpovede na „potrebu koordinácie“ a „potrebu zjednocujúcej stratégie“ vo chvíli, keď rôzne krajiny vyšetrujú vojnové zločiny individuálne.

O možnosti zriadiť samostatný tribunál tento týždeň hovorili zástupcovia Európskej únie po rokovaní ministrov spravodlivosti členských krajín v Prahe. Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders a český minister spravodlivosti Pavel Blažek povedali, že takýto postup by nebol možný bez súhlasu ďalších veľmocí. Blažek dodal, že vznik „ad hoc tribunálu“ nie je vylúčený.

Vo štvrtok sa k tejto myšlienke vyjadril aj šéf holandskej diplomacie Wopke Hoekstra. „Musíme zaplniť to vákuum, Medzinárodný trestný súd na to nemá jurisdikciu,“ uviedol po rokovaní vládnych predstaviteľov. „Viem si predstaviť, že sa budeme zaoberať spustením takéhoto tribunálu. Pravdepodobne to nebude jednoduché, ale budeme sa snažiť Ukrajine pomôcť, ako to ide,“ pokračoval.

V súvislosti s vyšetrovaním zločinov na Ukrajine médiá pripomínajú napríklad reakciu medzinárodného spoločenstva na vojnu v Bosne v 90. rokoch minulého storočia, po ktorej vznikol Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu. Bývalý veliteľ bosnianskosrbskej armády Ratko Mladić tam bol odsúdený až viac ako 20 rokov po konci vojny.

Ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová vo štvrtok podľa agentúry Reuters uviedla, že Kyjev doteraz začal stíhanie 127 ľudí podozrivých z vojnových zločinov. Prvým odsúdeným sa stal v máji 21-ročný ruský vojak Vadim Šišimarin, ktorý bol uznaný vinným z vraždy neozbrojeného civilistu na severovýchode Ukrajiny. Odvtedy boli odsúdení ešte ďalší dvaja Rusi, vo všetkých prípadoch išlo o nízkopostavených členov ruskej armády.