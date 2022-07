Putin odvolal riaditeľa Roskosmosu, vzápätí vesmírna agentúra ohlásila spoluprácu s NASA

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok odvolal z funkcie riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrija Rogozina. Vyplýva to z výnosu zverejneného na oficiálnej internetovej stránke Kremľa.

Z ďalších výnosov zverejnených na webovej stránke ruského prezidenta vyplýva, že Rogozina na tomto poste nahradí doterajší ruský vicepremiér Jurij Borisov. Toho Putin v piatok odvolal z funkcie podpredsedu ruskej vlády a zároveň ho vymenoval za nového riaditeľa Roskosmosu.

Za nového podpredsedu vlády šéf Kremľa vymenoval doterajšieho ministra priemyslu a obchodu Denisa Manturova, píše agentúra Reuters.

Rogozin bol šéfom ruskej vesmírnej agentúry štyri roky, do funkcie bol vymenovaný v máji 2018.

Podľa zdrojov spravodajského portálu Meduza by Rogozin mohol prejsť do prezidentskej administratívy. Údajne patrí medzi kandidátov na jej šéfa, prípadne by mohol obsadiť post splnomocnenca pre ukrajinské separatistické republiky.

Roskosmos ohlásil spoluprácu s NASA pri letoch vesmírnych lodí

Ruská vesmírna agentúra Roskosmos oznámila, že uzavrela s americkým úradom pre letectvo a vesmír NASA dohodu o letoch integrovaných posádok v amerických a ruských kozmických lodiach, informovala tlačová agentúra TASS. Kozmonautka Anna Kikinová sa vďaka dohode stane prvou ruskou členkou posádky americkej vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá má do vesmíru opäť zamieriť tento rok na jeseň.