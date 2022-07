Požiare v Portugalsku za týždeň zničili skoro rovnako veľké územie ako za rok 2021

Podľa portugalského úradu pre ochranu prírody (ICNF) zničili lesné požiare v krajine iba za týždeň vyše 25-tisíc hektárov, od začiatku roka tak oheň poškodil v Portugalsku celkom už 38 600 hektárov. Za celý minulý rok pritom lesné požiare spálili 28 415 hektárov porastu, uviedla DPA. Podľa nej za posledných desať rokov v Portugalsku oheň zničil za šesť a pol mesiaca v priemere okolo 20 -tisíc hektárov. Tragické ale boli najmä lesné požiare v roku 2017, keď pri nich v lete v Portugalsku zomrela stovka ľudí.

V Portugalsku je teraz stále viac ako dvadsiatka ohnísk po celej krajine. S ohňom tam bojuje vyše 2250 hasičov, uviedla v noci na dnešok agentúra Lusa. Niekoľko hasičov skončilo kvôli požiarom v Portugalsku tento týždeň v nemocnici. Jednu z nich, v centre Lisabonu, navštívil aj prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Novinárom potom povedal, že súhlasí s tým, že by sa mali zlepšiť pracovné podmienky hasičov aj zamestnancov lesov. Prezident tiež odpovedal na otázku, prečo nenavštívil postihnuté oblasti. Uviedol, že to urobil pred niekoľkými rokmi a že to spôsobilo „viac škody ako úžitku“, pretože jeho prítomnosť so sprievodom len zdržiavala hasičov od práce.

Súčasná vlna horúčav v Portugalsku je výnimočná, už v stredu boli prekonané lokálne rekordy na 13 staniciach a najvyššiu teplotu (46,3 stupňa) v ten deň namerali v meste Lousa v centrálnej časti krajiny. Vo štvrtok zaznamenali v obci Pinhao na severe krajiny 47 stupňov, čo je podľa miestnych médií najvyššia teplota v histórii pre júl v kontinentálnom Portugalsku. Doterajší portugalský rekord je z augusta 2003, keď v obci Amareleja na juhovýchode krajiny namerali 47,3 stupňa.

Vlna horúčav a sucho prispievajú v týchto dňoch k požiarom lesov aj v Taliansku, kde tento týždeň bojovali hasiči s ohňom aj na severe Gardského jazera. Les hasili do stredy na úpätí hory Monte Baldo, ktorá leží blízko tohto turistami obľúbeného jazera. Požiar dostali pod kontrolu, ale oblasť ďalej monitorujú drony, pretože vietor vanúci z juhu, najmä od jazera, by mohol oheň znova rozdúchať. S lesnými požiarmi sa stretávajú aj na Sicílii, Sardínii či v Toskánsku. V juhotalianskej Apúlii vo štvrtok evakuovali turistov z hradu Castel del Monte pri meste Andria po tom, čo sa neďaleko rozšíril lesný požiar.

S lesnými požiarmi sa stretávajú aj v Španielsku, kde sú stále aktívne ohniská okrem iného v regiónoch Kastília-León či Extremadura.