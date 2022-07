USA sa budú na Blízkom východe angažovať aj naďalej, vyhlásil Biden

Spojené štáty sa budú naďalej angažovať na Blízkom východe a chcú obmedziť vplyv Číny, Ruska a Iránu v tomto regióne. Americký prezident Joe Biden to uviedol v sobotu na regionálnom summite Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Spojené štáty zostanú aktívne angažovaným partnerom na Blízkom východe. Neodídeme a nenecháme tam medzeru, ktorú vyplní Čína, Rusko alebo Irán,“ vyhlásil Biden.

„Spojené štáty investujú do budovania pozitívnej budúcnosti v regióne v partnerstve s vami všetkými,“ dodal šéf Bieleho domu na summite v Džidde.

Americký prezident lídrom Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive povedal, že „budúcnosť bude patriť krajinám, ktoré využijú plný potenciál svojho obyvateľstva,“ a zároveň tým, ktorých občania budú môcť bez strachu kritizovať svojich lídrov.

Biden v sobotu ukončí svoju pracovnú cestu na Blízkom východe, počas ktorej navštívil okrem Saudskej Arábie aj Izrael a palestínske Predjordánsko. Bola to jeho prvá návšteva tohto regiónu vo funkcii prezidenta, pripomína DPA.

USA poskytnú miliardu dolárov na potravinovú bezpečnosť

Spojené štáty chcú podporiť aj potravinovú bezpečnosť na Blízkom východe a v severnej Afrike, a to sumou približne jednej miliardy dolárov. Uviedli to predstavitelia americkej vlády sprevádzajúci prezidenta Bidena na ceste do Saudskej Arábie, informovala DPA.

Biden túto pomoc oznámil na summite. Na sobotňajšom podujatí ďalej oznámil, že lídri GCC prisľúbia poskytnúť v najbližších dvoch rokoch tri miliardy dolárov na projekty súvisiace s globálnou infraštruktúrou iniciatívou.

GCC je najdôležitejšou politickou a ekonomickou alianciou v regióne. Jej členmi sú Bahrajn, Katar, Kuvajt, Omán, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia, ktorá má v skupine dominantné postavenie. V sobotu sa predstavitelia týchto krajín stretávajú na rozšírenom summite s lídrami Iraku, Egypta a Jordánska.

Skupina priemyselne najvyspelejších krajín sveta G7 na júnovom summite v Bavorsku spustila iniciatívu nazvanú Partnerstvo pre globálnu infraštruktúru. K tej sa teraz chcú pripojiť aj štáty GCC. Projekt je vnímaný ako alternatíva k tzv. Novej hodvábnej ceste, ktorú odštartovala Čína v roku 2013 s cieľom otvárať nové obchodné cesty do Európy, Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie.

OSN sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine obáva globálnej hladovej krízy, pripomína DPA. Medzinárodné spoločenstvo už týždne žiada Rusko, aby umožnilo vývoz ukrajinského obilia. Ukrajina kritizuje, že jej prístavy na pobreží Čierneho mora blokujú ruské námorné sily. Rusko popiera, že by bránilo vývozu pšenice. Obe krajiny patria k najväčším vývozcom pšenice a zohrávajú dôležitú úlohu pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť.