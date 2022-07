Top Gun v Kyjeve: Presadnú Ukrajinci do stíhačiek F-16?

V júni demokratická kongresmanka Chrissy Houlahanová a republikánsky kongresman Adam Kinzinger predložili do Snemovne reprezentantov návrh legislatívy, na základe ktorej by ukrajinskí piloti mohli dostať výcvik na amerických stíhačkách. Listom sa obrátili aj na ministra obrany Lloyda Austina. Houlahanová a Kinzinger argumentovali, že aj keď sa Washington v tejto chvíli nechystá poskytnúť Kyjevu bojové stroje, ide o to, aby boli Ukrajinci pripravení, keby k tomu Biely dom predsa len pristúpil.

VIDEO: Dostanú Ukrajinci stíhačky F-16?

V piatok minulý týždeň návrh schválila Snemovňa reprezentantov. Stalo sa to v rámci hlasovania o rozpočte ministerstva obrany na fiškálny rok 2023. Ten dolná komora amerického Kongresu odobrila. Pentagon by mal na jeho základe dostať 839 miliárd dolárov. Podľa spravodajského portálu Politico je to o 37 miliárd viac, ako ministerstvo obrany žiadalo.

Legislatíva ešte musí prejsť Senátom, potom bude Kongres vyjednávať a hlasovať o kompromisnom návrhu. V tom, ktorý odhlasovala snemovňa, sa však spomína suma 100 miliónov dolárov určená na výcvik ukrajinských pilotov na stíhačkách F-15 a F-16 a aj na ďalších strojoch. Upozornil na to portál AirForceMag.com. Hoci sa k tomuto návrhu Biely dom zatiaľ kladne nepostavil, dodatok snemovňou bez problémov prešiel hlasmi demokratov aj republikánov.

Čo sa týka západných dodávok zbraní, v súčasnosti sa hovorí o tom, že Ukrajinci potrebujú v prvom rade delostrelectvo a raketové systémy s dlhším dostrelom. Kyjev sa však nevzdáva ani myšlienky, že by mohol získať bojové lietadlá. Väčší záujem má však o novšie americké stíhačky ako o staré ruské migy, ktorých niekoľko by mu mohla poskytnúť aj Bratislava. USA sa v tejto chvíli obávajú, že keby dali Ukrajine modernejšie stroje, viedlo by to k výraznej eskalácii napätia s Ruskom.

Ukrajinský pilot, ktorý sa pre Air Force Magazine predstavil len pod volacím znakom Nomad, však tvrdí, že jeho kolegovia čelia sofistikovaným ruským strojom na lietadlách MiG-29, ktoré pochádzajú z takpovediac z analógovej éry. Podľa neho sa často v podstate púšťajú do samovražedných mi­sií.

"Každý z nás chápe, že starým lietadlám chýbajú potrebné spôsobilosti. Ruské stroje ich majú na oveľa vyššej úrovni. Zvyčajne lietajú tak, že zostávajú mimo vizuálneho kontaktu a používajú rakety, ktoré majú dostrel viac ako 80 míľ,“ vysvetlil Nomad.