ONLINE: Zelenského hnevá turbína pre Nord Stream: Ak porušíte sankcie teraz, porušíte ich aj potom

Vrátenie turbíny pre plynovod Nord Stream z Kanady do Nemecka je podľa Zelenského porušením sankcií. Ak príde k jednému porušeniu, je len otázkou času, kedy prídu aj ďalšie, tvrdí. Povedal to kanadskému premiérovi Justinovi Trudeauovi.

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 145. deň VIDEO: Takto Briti učia bojovať ukrajinských dobrovoľníkov.

6:44 Proruskí separatisti v Doneckej oblasti zajali ďalšieho britského občana. Informovala o tom v noci na pondelok BBC. Na videu, ktoré zverejnili ruské štátne médiá, je zrejme Brit John Harding v zajatí.

BBC potvrdili Hardingovi blízki, že na videu je práve on. Muža vraj zajali už v máji počas bojov po boku ukrajinských jednotiek v areáli oceliarní Azovstal v prístavnom meste Mariupol.

Taktiež v Mariupole boli zajatí britskí občania Aiden Aslin a Shaun Pinner. Súd v samozvanej Doneckej ľudovej republike ich v júni neprávoplatne odsúdil na smrť. Podľa rozsudku bojovali na Ukrajine ako žoldnieri, a nevzťahujú sa na ne preto ženevské konvencie zakazujúce popravy vojnových zajatcov.

Zajatí boli na východe Ukrajiny aj ďalší Briti, humanitárni pracovníci Dylan Healy a Paul Urey a vojenský dobrovoľník Andrew Hill. Tiež oni boli obvinení z žoldnierskych aktivít. Diabetik Urey medzitým zomrel, podľa doneckých úradov údajne v dôsledku svojej diagnózy a stresu.

5:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal v nedeľu kanadskému premiérovi Justinovi Trudeauovi, že Ukrajina nikdy nebude akceptovať rozhodnutie Kanady vrátiť turbínu určenú pre ruský plynovod Nord Stream 1, pretože by tak len podporila ďalšie porušovanie sankcií uvalených na Moskvu. Agentúra Reuters o tom informovala v noci na pondelok.

Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom príhovore uviedol, že telefonoval s Trudeaum a poďakoval mu za podporu. „Okrem toho som tiež osobitne upozornil, že Ukrajinci nikdy neakceptujú rozhodnutie Kanady v súvislosti s turbínou pre Nord Stream 1,“ uviedol ukrajinský prezident.

Ten považuje odovzdanie turbíny Nemecku, do ktorého plynovod smeruje, za porušenie sankcií. „Ak príde teraz k jednému porušeniu, je len otázkou času, kedy príde k ďalším,“ uviedol Zelenskyj.

Trudeau v stredu uviedol, že bolo veľmi ťažké prijať rozhodnutie o udelení výnimky zo sankcií pre návrat opravenej turbíny. Tá bola poslaná do Kanady do továrne nemeckej spoločnosti Siemens Energy na údržbu. Rusko pritom odôvodnilo zníženie dodávok plynu prúdiacich cez plynovod Nord Stream 1 do Európy práve týmto chýbajúcim komponentom.

Ukrajinské ministerstvá energetiky a zahraničných vecí už skôr vyjadrili hlboké sklamanie z rozhodnutia Kanady vrátiť do Nemecka ruskú turbínu. Vrátenie turbíny sa podľa Ukrajiny rovná prispôsobeniu sankcií uvalených na Moskvu „rozmarom Ruska“, napísala agentúra Reuters. Siemens však krátko nato vydal vyhlásenie, podľa ktorého je rozhodnutie kanadskej vlády nevyhnutným krokom k tomu, aby sa turbína mohla vrátiť prevádzkovateľovi plynovodu a potrubie začalo fungovať v pôvodnom režime. Cieľom podľa Siemensu je dostať zariadenie na určené miesto čo najskôr.

Ruská štátna plynárenská spoločnosť Gazprom v júni obmedzila dodávky plynu do Nemecka plynovodom Nord Stream 1 na asi 40 percent pôvodnej kapacity. Odôvodnila to práve technickými problémami v dôsledku prieťahov pri vrátení turbíny zo servisu v Kanade. Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck však obmedzenie dodávok označil za politicky motivovaný krok, ktorým sa Rusko snaží vyvolať neistotu a zvýšiť ceny plynu. Podľa Gazpromu sú ale na vine západné sankcie, čo potvrdil aj Siemens a potom aj kanadská vláda.

Západné štáty uvalili na Rusko za jeho februárovú inváziu na Ukrajinu tvrdé sankcie. Ich cieľom je čo najviac ochromiť ruskú ekonomiku, Moskva ale ďalej získava peniaze z predaja nerastných surovín, najmä ropy a zemného plynu.

Turbína sa stala predmetom sporu medzi Nemeckom a Ukrajinou. Kyjev už v minulosti vyzval Ottawu, aby si turbínu nechala, a tvrdí, že jej vrátenie by porušilo sankcie uvalené na Moskvu. Nemecko, ktoré je silne závislé od dodávok plynu z Ruska, naopak požadovalo vrátenie turbíny. Agentúra Reuters s odvolaním sa na informované zdroje už dávnejšie uviedla, že turbína má byť najprv odoslaná do Nemecka. To ju následne dodá Gazpromu, nad ktorým má kontrolu ruský štát. Kremeľ pred časom uviedol, že keď sa turbína z Kanady vráti, dodávky plynu do Európy zvýšia.