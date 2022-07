Jašin si myslí, že jeho zadržanie nariadil expremiér zodpovedný za agendu Ukrajiny

Uvádza sa to v statuse zverejnenom v pondelok na Jašinovom konte na sieti Telegram. Podľa vlastných slov sa nachádza vo väzbe na moskovskej ulici Petrovka. „Príjemné to nie je, ale žiť sa (tam) dá,“ konštatoval Jašin.

Vo svojom príspevku taktiež zdôraznil, že nemá v úmysle odísť z Ruska napriek stupňujúcemu sa tlaku zo strany úradov.

Na základe výsluchov Jašin uviedol, že ľudia z prezidentskej kancelárie by ho „najradšej videli v exile, a nie za mrežami“. Dodal, že všetky reštrikcie, ktorým bol do zadržania vystavený, boli v podstate výzvou, aby odišiel do emigrácie.

Zápletka ako z filmu

Jašin už veľakrát deklaroval, že z Ruska neodíde. V Kremli však boli presvedčení, že ide o blafovanie a „treba (len) trochu viac zatlačiť“, aby emigroval.

„Neverili, že človek môže byť skutočne pripravený ísť do väzenia za svoje presvedčenie,“ konštatoval Jašin. Z náznakov z priebehu svojich výsluchov usudzuje, že jeho vzatie do väzby nariadil Sergej Kirijenko.

Čítajte viac Vojne hovorí vojna. Jašin dal väzbe prednosť pred exilom

Dodal, že ak je to pravda, ide o „zápletku ako z filmu“, keďže Kirijenko kedysi býval jeho priateľom, ako aj priateľom zavraždeného opozičného politika Borisa Nemcova. Bol to práve Nemcov, kto v roku 1997 povolal Kirijenka do federálnej vlády.

Obvinenie voči Jašinovi vychádza zo streamu, ktorý na svojom kanáli na YouTube vysielal 7. apríla. Zverejnil v ňom fragment materiálu stanice BBC o ukrajinskom meste Buča, kde miestni obyvatelia hovorili o údajných vojnových zločinoch ruských vojakov.

Explicitne nepovedal, že súhlasí

Jašin následne citoval stanovisko ruského ministerstva obrany, ktoré deklarovalo, že zábery nakrútené západnými novinármi v Buči sú „provokáciou kyjevského režimu“. Vyšetrovatelia teraz Jašinovi – podľa jeho statusu – vytýkajú, že explicitne nepovedal, že súhlasí s týmto tvrdením ruského ministerstva.

Čítajte viac Žijem si ako Putin a Medvedev, opisuje Navaľnyj pobyt v novej väznici

Jašin dodal, že mu v tejto kauze hrozí do desať rokov väzenia.

Podľa informácií ľudskoprávnych aktivistov ruské úrady vzniesli podobné obvinenia už asi voči 70 ľuďom. Jašin však predpokladá, že ich je v skutočnosti oveľa viac.