Orbán čelí protestom. Klamal ako Gyurcsány?

K Ferencovi Gyurcsányovi prirovnal Viktora Orbána nedávný premiérov vyzývateľ Péter Márki-Zay. Po aprílovom debakli zjednotenej opozície, keď si vládny Fidesz pohodlne udržal ústavnú väčšinu, jej neúspešný volebný líder zvolal prvý veľký míting do Budapešti. Pred tisíckami demonštrantov poznamenal, že vláda teraz priznala to, čo opozícia tvrdila už pred voľbami, že znižovanie režijných nákladov domácností v ich súčasnej podobe je neudržateľné.

„Gratulujem Viktorovi Orbánovi, za sto dní sa mu podarilo vyvrátiť všetky lži, ktoré predtým narozprával,“ citovali z Márki-Zayovho prejavu na víkendovej demonštrácii maďarské médiá.

Daň za volebné sľuby

Štvrť roka po triumfálnom volebnom víťazstve Orbánov kabinet pristúpil k uťahovaniu opaskov. Je to presný opak toho, čo sľuboval v kampani, keď si štedrým rozdávaním verejných financií kupoval priazeň voličov.

Hnev veľkej časti verejnosti vyvolala vláda minulý týždeň, keď v parlamente v zrýchlenom konaní presadila zmenu daňového zákona. V prieskume, o ktorom informuje portál Telex.hu, sa takmer dve tretiny opýtaných vyslovili proti daňovej novele, spokojná s ňou nie je ani tretina voličov Fideszu, zhruba toľko, ako ju schvaľuje.

Nízka daňová sadzba, ktorá zvýhodňovala asi pol milióna drobných podnikateľov a živnostníkov, sa od 1. septembra na veľkú väčšinu z nich už nebude vzťahovať. Paušál má zostať len pre živnostníkov, ktorých zákazníkmi sú fyzické osoby. Ak napríklad inštalatér vykonáva prácu pre bytové družstvo alebo firmu, a nie pre súkromnú domácnosť, bude musieť zaplatiť podstatne vyššie dane.

Ďalšou Jóbovou zvesťou bolo, keď v čase prudkého nárastu cien energií vláda oznámila, že zruší dotácie na účty za energie pre domácnosti s vyššou ako priemernou spotrebou. Tie budú musieť zaplatiť plnú trhovú cenu. Dotovaná štátna sadzba na energie pre domácnosti bola pritom vlajkovou loďou Orbánovej predvolebnej kampane.

Zmráka sa aj nad obmedzením cien niektorých základných potravín a cenovým stropom pre pohonné látky pre autá s maďarskými poznávacími značkami, keďže Európska komisia začala voči Budapešti právne konanie pre porušenie pravidiel jednotného trhu únie.

Po úsporných opatreniach vláda siaha v situácii, keď je inflácia na úrovni 11,7 percenta, najvyššie za dve desaťročia, a forint klesol na rekordné minimá. Pre obavy Bruselu z rozsiahleho porušovania zásad právneho štátu zostáva pritom pre Budapešť stále v nedohľadne uvoľnenie miliárd eur z fondu EÚ na obnovu.

Chýba opozičný pilier

Nespokojnosť Maďarov sa preliala do ulíc. V Budapešti protesty vstúpili v pondelok už do šiesteho dňa, keď tentoraz v rannej špičke ochromila dopravu v metropole akcia kuriérov, ktorí svojimi bicyklami a skútrami blokovali Margitin most a spomaľovali dopravu na hlavných peštianskych bulvároch.

Na dunajskom nábreží podľa portálu denníka Népszava demonštranti rozvinuli transparent so sarkastickým nápisom: „Za posledný rok sa mzda každého Maďara zvýšila na priemer EÚ. Ostatní zostali doma.“

Obsadzovanie mostov, popri Margitinom aj Alžbetinho, sa stalo bežnou súčasťou protestov. Väčšinou majú tieto akcie charakter happeningov, niekedy aj s grilovačkou, či šachovými partiami. Kordón policajtov, ktorý včera demonštrantov z mostu po dvoch hodinách vytlačil, podľa televízie ATV nemusel použiť násilie. Policajti zadržali piatich protestujúcich, ktorí neuposlúchli ich príkazy.

Nielen v relatívne pokojnom priebehu terajšie demonštrácií spočíva rozdiel medzi budapeštianskym letom 2022 a búrlivou jeseňou 2006, keď podstatne masovejšie a často násilné pouličné protesty znamenali začiatok konca Gyurcsányovej vlády. Podľa sociológa Zoltána Somogyiho Orbánovi zatiaľ nič také nehrozí. „Chýba dôležitý pilier: teraz opozícia nie je taká silná a organizovaná ako vtedy,“ povedal pre magazín HVG. .

„Nespokojnosť v roku 2006 roznecovala a podporovala organizovaná opozícia. Orbán, ako predseda Fideszu, zdôrazňoval, že vláda klame, a k tejto lži sa premiér Gyurcsány priznal. Momentálne taká organizovaná opozícia neexistuje, ale z tej situácie, v akej sa nachádza, sa môže spamätať,“ pripustil Somogyi, že po vládnych úsporných opatreniach politickí odporcovia Orbána môžu prekonať knokaut, ktorý nimi otriasol vo voľbách.

Masová podpora Fideszu sa čiastočne naštrbí, predpokladá expert „Orbánovci mali postavenú vládnu politiku tak, aby každému bolo vždy o málo lepšie. To sa teraz rozplynulo spolu s obrazom, že Orbán dokáže bezpečne vládnuť,“ doplnil Somogyi.