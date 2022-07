Počet nákaz koronavírusom v Európe sa za posledných šesť týždňov strojnásobil

Počet infekcií koronavírusom v Európe sa v uplynulých šiestich týždňoch strojnásobil a tvoria takmer polovicu celosvetových nákaz. Uviedla to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Počet hospitalizácií pacientov s koronavírusom sa v rovnakom období zdvojnásobil, hoci počet prijatých na jednotky intenzívnej starostlivosti zostal na nízkej úrovni.

Šéf WHO pre Európu Hans Kluge vo vyhlásení označil COVID-19 za „nebezpečné a potenciálne smrteľné ochorenie“, ktoré by ľudia nemali podceňovať. Dodal, že motorom nových vĺn infekcií na európskom kontinente sú vírusy príbuzné variantu omikron, pričom opakované infekcie by mohli viesť k takzvanému „dlhému covidu“.

WHO uviedla, že 53 krajín európskeho regiónu, do ktorého organizácia zahŕňa aj strednú Áziu, minulý týždeň nahlásilo takmer tri milióny nových infekcií koronavírusom, pričom tento vírus každý týždeň zabíja približne tritisíc ľudí. „Zároveň s rastom počtu prípadov pozorujeme aj viac hospitalizácií, čo sa v jesenných a zimných mesiacoch len zvýši,“ poznamenal Kluge.