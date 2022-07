Americká snemovňa schválila návrh zákona, ktorý má chrániť sobáše gejov

Americká Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý má na federálnej úrovni ochrániť manželstvo ľudí rovnakého pohlavia. Informovala o tom stanica CNN, podľa ktorej tento krok pramení z obáv demokratov, že by si sobáše gejov v krajine mohol vziať v budúcnosti na mušku najvyšší súd, ktorý nedávno svojím rozsudkom umožnil zákonodarcom naprieč Spojenými štátmi zakazovať potraty. Či návrh zákona prejde aj Senátom, nie je podľa CNN v tejto chvíli jasné.

Norma zavádza federálnu ochranu manželstva ľudí rovnakého pohlavia a zakazuje komukoľvek popierať platnosť sobášov na základe rasy alebo pohlavia páru, priblížila agentúra Reuters. Návrh zákona by tiež zaviedol ďalšie právne záruky pre zosobášené páry, ktoré majú zabrániť diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu alebo národnosti, píše CNN.

Návrh zákona prešiel demokratmi ovládanou Snemovňou reprezentantov v pomere 267 hlasov proti 157 hlasom, podporilo ho 47 republikánov. Teraz zamieri do Senátu, kde sú však sily medzi demokratmi a republikánmi rozložené rovnomerne. Aby norma prešla aj v hornej komore amerického Kongresu, muselo by sa za ňu podľa CNN vysloviť 60 senátorov, teda okrem všetkých demokratov tiež desať republikánov.

Snaha ochrániť sobáše osôb rovnakého pohlavia je podľa médií reakciou na verdikt najvyššieho súdu, ktorý v júni po takmer 50 rokoch zvrátil precedens z kauzy Roeová vs. Wade, ktorý stanovil federálne právo na ukončenie tehotenstva zhruba do jeho 24. týždňa. Pätica konzervatívnych členov deväťčlenného súdu reguláciu potratov vrátila do rúk amerických štátov a mnohé z nich, kde je republikánske vedenie, odvtedy zavádzajú prísne obmedzenia.

Sudca Clarence Thomas, považovaný za najviac konzervatívneho člena súdu, vo svojom vtedajšom stanovisku vyhlásil, že tribunál by mal prehodnotiť tiež svoje skoršie verdikty, ktoré zaručujú prístup k antikoncepcii a právu na manželstvo gejov, pretože sa opierajú o rovnaké právne argumenty ako v prípade Roeová vs. Wade, poznamenal Reuters. O zaručení celoštátneho prístupu k antikoncepcii bude snemovňa hlasovať vo štvrtok.