Horúčavy si v Španielsku vyžiadali 500 obetí. Plamene sužujú Grécko i Sibír

Vlna horúčav si v Španielsku za uplynulých desať dní vyžiadala viac ako 500 obetí. V stredu to oznámil španielsky premiér Pedro Sánchez.

„Podľa štatistík zomrelo počas tejto vlny horúčav z dôvodu vysokých teplôt viac ako 500 ľudí,“ povedal Sánchez odvolávajúc sa na odhad zdravotníckeho inštitútu Carlosa III. v Madride.

„Prosím občanov o zvýšenú opatrnosť. Klimatická núdza je realitou“ dodal. Zdravotnícky inštitút Carlosa III. zdôraznil, že ide o štatistický odhad a nie o záznam oficiálnych úmrtí.

Španielsko zaznamenalo v uplynulých dňoch najhoršie horúčavy v regiónoch Extremadura, Katalánsko, Galícia a Kastília a León. Takéto počasie zvýšilo riziko ničivých lesných požiarov, ktoré sa rozhoreli na viacerých miestach. Cez víkend zahynul pri výkone služby hasič a v obci Losacio v regióne Kastília a León našli zhorené telo pastiera.

Grécko opäť v plameňoch

Grécki hasiči dnes po náročnej noci nasadili lietadlá, aby uhasili požiar, ktorý vypukol v hornatej oblasti pri Penteli necelých 30 kilometrov severovýchodne od centra Atén a ohrozuje okolie. Úrady už predtým evakuovali miestnych obyvateľov, uviedla agentúra AFP.

Za úsvitu bolo mobilizovaných viac ako 480 hasičov, 120 vozidiel, tri lietadlá a štyri vrtuľníky, aby sa pokúsili uhasiť požiar, ktorý sa počas noci rozšíril k husto obývaným predmestiam na severe gréckeho hlavného mesta, ako je Gerakas, kde žije približne 29 000 ľudí.

„Kvôli intenzite a rýchlosti vetra oheň počas noci neustále menil smer, čo nám sťažovalo hasenie,“ povedal hovorca hasičov dnes ráno na tlačovej konferencii.

Z preventívnych dôvodov bolo evakuovaných niekoľko obcí, detská nemocnica a aténske národné observatórium. Podľa vyhlásenia gréckej polície bolo z nebezpečných oblastí evakuovaných takmer 600 osôb. Cestný okruh, ktorý vedie okolo Atén, je na niektorých úsekoch uzavretý pre dopravu, uviedla na twitteri spoločnosť, ktorá ho spravuje.

Podľa hasičov zhorelo niekoľko domov a akonáhle bude požiar pod kontrolou, začnú s prieskumom ďalších škôd.

Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis zvolal krízový štáb. Grécki hasiči za posledných 24 hodín zasahovali pri 117 požiaroch v krajine.

V minulom roku v Grécku zhorelo vyše 120 000 hektárov lesov a porastov, čo bola jedna z najhorších doterajších bilancií. Grécka vláda potom čelila kritike za malú pripravenosť. Tento rok v Grécku v lete pôsobí 250 hasičov zo šiestich európskych krajín, ktorí pomáhajú gréckym kolegom.

Mimoriadna situácia na Sibíri

Pre lesné požiare bol v Jakutskej republike a Chabarovskom kraji v Rusku vyhlásený režim mimoriadnej situácie federálnej úrovne, informovalo v stredu na svojom webe Rádio Sloboda (RFE/RL).

Ruská Federálna agentúra pre lesné hospodárstvo (Rosleschoz) vysvetlila, že tento mimoriadny režim bol vyhlásený v záujme zvýšenia efektivity pri hasení lesných požiarov. Tie v týchto regiónoch vypukli koncom mája.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na federálnej úrovni znamená, že na hasenie požiarov bude možné použiť zložky podriadené federálnej vláde.

Na regionálnej úrovni bol v Jakutsku vyhlásený režim mimoriadnej situácie už v júni, na území Chabarovského kraja začiatkom júla. V súčasnosti je na ich územiach požiarmi zachvátených 603.400 hektárov územia. Podľa RFE/RL je to trikrát menej než vlani v rovnakom období.

Požiare v máji vypukli na Sibíri a v oblastiach ležiacich na ázijskej strane pohoria Ural. O život vtedy prišlo najmenej osem ľudí a ďalšie desiatky boli zranené, utrpeli napríklad popáleniny. V postihnutých regiónoch zhorelo asi 800 domov a chát, ako aj školy či škôlky.

Miestne úrady tvrdili, že situácia je pod kontrolou, pričom ako príčinu požiarov uviedli skraty v rozvodoch elektriny a nepriaznivé meteorologické podmienky, najmä silný vietor.

Miestni obyvatelia však tvrdia, že k požiarom v tejto oblasti dochádza v dôsledku ohnísk tlejúcich v tajge, odkiaľ sa oheň – napríklad pod vplyvom silného vetra – šíri do zastavaných oblastí. Poukazujú aj na nedostatočné protipožiarne opatrenia a nedostatok hasičov.

Najrušnejší deň hasičov od vojny

Rekordná vlna horúčav v Británii dnes už tretí deň narušila dopravu. Hasiči zostávajú po utorkových požiaroch v pohotovosti, aj keď zatiahnutá obloha a prehánky priniesli úľavu od spaľujúcich teplôt posledných dní, uviedla agentúra AP.

Meteorológovia predpovedajú, že v Londýne dnes bude 26 stupňov Celzia, teda výrazne menej ako rekordných 40,3 stupňa Celzia, ktoré boli namerané v utorok v Coningsby v stredovýchodnom Anglicku. Na 33 ďalších miestach boli v utorok zaznamenané maximá, ktoré prekonali doterajší rekord 38,7 stupňa Celzia z roku 2019.

Napriek tomu zostáva hlavná železničná trať z Londýna do Edinburghu uzavretá až do poludnia. Teraz pokračujú práce na oprave elektrického vedenia a signalizačného zariadenia poškodeného utorkovým požiarom, ktorý spôsobila horúčava, uviedol železničný prevádzkovateľ London and North Eastern Railway (LNER).

Londýnsky hasičský zbor mal v utorok najrušnejší deň od druhej svetovej vojny: hasiči prijali viac ako 2 600 volaní o pomoc a v jednej chvíli bojovali s 12 požiarmi súčasne, uviedol starosta metropoly Sadiq Khan. Požiare podľa neho zničili najmenej 41 nehnuteľností.

Aj napriek nižším teplotám zostáva nebezpečenstvo požiarov vysoké, pretože horúce a suché počasie vysušilo trávnaté plochy, upozornil Khan.

„Zábery, ktoré sme videli v utorok, mi pripomínajú to, čo som v posledných rokoch videl v Kalifornii, Austrálii a južnej Európe, a nie vo Veľkej Británii,“ vyhlásil starosta.

Francúzsku pomohlo chladnejšie počasie

Hasiči vďaka zlepšeným poveternostným podmienkam dostali pod kontrolu dva požiare vyčíňajúce na juhozápade Francúzska, no ich šírenie sa nepodarilo úplne zastaviť. „Situácia sa cez noc zlepšila,“ povedal hovorca miestnych hasičov Arnaud Mendousse s tým, že od utorka večera plamene pohltili len 300 hektárov porastu.

Podľa predstaviteľky miestnej samosprávy Fabienne Bucciovej s hasením pomohlo chladnejšie počasie, hoci v oblasti sa neočakávajú výrazné zrážky.

Najrozsiahlejší požiar horí v riedko obývanej oblasti južne od Bordeaux pri dedine Landiras. Polícia v tejto veci vedie vyšetrovanie pre podozrenie z podpaľačstva. Podozrivá osoba je vo väzbe a v stredu bude obvinená alebo prepustená.

Druhý požiar zachvátil obľúbenú turistickú oblasť pri Dune du Pilat, najväčšej pieskovej dune v Európe, ležiacej neďaleko Arcachonského zálivu. Predpokladá sa, že ho spôsobila dodávka, ktorá začala horieť minulý týždeň.

Borovicové lesy pozdĺž pobrežia Atlantiku sú po mesiacoch sucha, ktoré postihlo celé Francúzsko, vysušené. Teploty v tejto oblasti klesli v stredu na 25 stupňov z utorňajších takmer 40 stupňov Celzia.

Smutný rekord zrejme padne

Lesné požiare v Španielsku za viac ako týždeň zničili vyše 60 000 hektárov, od začiatku roka v celej krajine oheň spálil podľa európskeho strediska pre lesné požiare (EFFIS) na 184 300 hektárov. Informovala o tom dnes televízia RTVE. Rovnako terajšia vlna horúčav v Španielsku, ktorá trvala od 9. júla a skončila v utorok, bola podľa predbežných údajov tamojšieho meteorologického ústavu rekordná čo do teplôt a tretia najdlhšia a najrozsiahlejšia, čo sa územia týka, napísal denník El País.

Najhoršia bola začiatkom týždňa situácia v regiónoch Kastília-León a Galícia na západe a severozápade krajiny. Od pondelka do utorka tam bola prerušená aj železničná doprava z Madridu do Galície, dnes ale televízia RTVE informovala, že spojenie už funguje, len na časti trate v najhoršie postihnutej provincii Zamora je zavedená náhradná autobusová doprava.

Od začiatku roka zničili lesné požiare v Španielsku podľa EFFIS, ktoré vychádzajú zo satelitných záberov programu Copernicus, cez 184 300 hektárov. Takmer iste tak bude tento rok prekonaný neblahý rekord z roku 2012, kedy v Španielsku za celý rok oheň spálil na 189 400 hektárov.

Podľa EFFIS sú tohtoročné lesné požiare v Španielsku, čo do zničenej plochy porastu, najhoršie v Európe. Na druhom mieste je Rumunsko, kde od začiatku tohto roka oheň zničil na 149 300 hektárov, napísal denník El País. Tretia je v tejto tabuľke Portugalsko (44 900) nasledované Francúzskom (39 900), Chorvátskom (30 900) a Talianskom (24 700).