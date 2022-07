Alarmujúci nárast útokov. New York pre pre žraloky uzavrel pláže

Radnica amerického mesta New York v utorok uzavrela všetky pláže v oblasti Rockaway pre kúpanie po tom, ako boli okolitých v pobrežných vodách Atlantického oceánu spozorované žraloky. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.

Ľudia si v utorok 19. júla 2022 užívajú vodu na pláži Rockaway v štvrti Queens v New Yorku.

Hovorca príslušného úradu Dan Kastanis spresnil, že newyorská polícia začala situáciu monitorovať zo vzduchu a pláž bude znovu otvorená, „keď to bude bezpečné".

Podľa úradov v tejto sezóne pri Long Islande žralok uhryzol najmenej päť ľudí, čo je alarmujúci nárast oproti predchádzajúcim ro­kom.

Niektorí odborníci naznačili, že príčinou zvýšeného výskytu žralokov by mohla byť teplejšia voda súvisiace so zmenou klímy, ako aj snahy o zvýšenie populácie žraloka a čistejšia voda v okolí New Yorku.

Začiatkom tohto týždňa newyorská guvernérka Kathy Hochulová uviedla, že štát New York rozšíri svoje kapacity na monitorovanie výskytu žralokov vrátane nasadenia väčšieho počtu lodí, dronov a vrtuľníkov.