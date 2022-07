Česko zbrojí: Zo Švédska nakúpi obrnencov, z USA stíhačky

Počas rokovania vlády to oznámil premiér Petr Fiala. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Ministerstvo obrany chce získať 24 lietadiel, pričom teraz má armáda 14 stíhačiek. Americké stroje by mali nahradiť švédske gripeny, na ktorých používanie má Česká republika zmluvu do roku 2027 s tým, že následne by mohla využiť dvojročnú opciu. Rokovania s americkou stranou by mali podľa ministerky obrany Jany Černochovej trvať do októbra 2023.

Ministerstvo obrany zrušilo tender na nákup pásových bojových vozidiel pechoty za viac ako 50 miliárd korún. Po novom osloví priamo švédskeho výrobcu stroja CV-90 BAE Systems. Tender podľa ministerky Černochovej zrušili na základe odporúčania právnej kancelárie. Nové stroje majú nahradiť staršie sovietske vozidlá.

Najmodernejšie stíhačky

„Dnešný deň je pre budúcnosť armádnych akvizícií úplne zásadný. Bola som poverená zostaviť medzirezortný vyjednávací tím a začať rokovať s vládou Spojených štátov o nákupe dvoch letiek, to znamená 24 kusov, viacúčelových nadzvukových lietadiel F-35 Lightning II,“ uviedla po rokovaní vlády Černochová.

Politička z ODS povedala, že rozhodnutie vychádza z analýzy armády, ktorá jasne hovorí, že len najmodernejšie stroje 5. generácie môžu obstáť aj na bojiskách budúcnosti. Černochová zdôraznila, že o akvizícii je potrebné rozhodnúť teraz, pretože ceny techniky sa neustále zvyšujú a zároveň chýbajú výrobné kapacity a suroviny, čo doby dodania predlžuje. „Nesmieme preto otáľať, pretože dodacie lehoty sa počítajú na roky,“ vysvetlila ministerka s tým, že rok 2027, kedy Česku vyprší nájomná zmluva na švédske stíhačky gripen, je vzdialený len zdanlivo.

Náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky generálmajor Karel Řehka vysvetlil, prečo ozbrojené preferujú stíhačky F-35.

"Aj po roku 2040 budú predstavovať technickú špičku, zatiaľ čo stroje takzvanej 4,5. generácie v tom čase budú zastarané. F-35 navyše nepredstavuje len stíhacie lietadlo. Ide o lietajúce veliteľské stredisko predstavujúce kombináciu stíhacieho lietadla, prvku protivzdušnej obrany, špičkového výzvedného a komunikačného pracoviska a zároveň je súčasťou širokej siete internetu strojov vrátane bezpilotných prostriedkov, a teda dokáže vykonávať aj úlohy, ktoré sú úplne mimo možnosti súčasných strojov,“ povedal Řehka.

V súčastnosti má Česko 14 gripenov. Armáda tvrdí, že potrebuje viac stíhačiek, lebo počet nadzvukových lietadiel nestačí na plnenie zadaných úloh aj vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Česko by od septembra malo pomôcť Slovensku chrániť vzdušný priestor.

Pred niekoľkými mesiacmi sa Fínsko rozhodlo kúpiť 64 stíhačiek F-35. Prvé by malo mať dispozícii v roku 2026. Kontrakt má hodnotu takmer 10 miliárd eur.

Stíhačky F-35 firmy Lockheed Martin sú najmodernejšie na trhu, ale ich vývoj sprevádza aj veľa kontroverzií a výrazne sa predražil. Najnovšie Pentagon rieši, ako vylepšiť motory týchto nadzvukových strojov. Chce zvýšiť ich výkon a vylepšiť chladenie.

Ministri majú v rámci rokovania na programe aj návrh na ratifikáciu protokolov o pristúpení Fínska a Švédska do NATO. Dvojica severských krajín, ktoré boli dlhé roky neutrálne, v máji v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine požiadala o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy. Zástupcovia Švédska a Fínska 5. júla podpísali prístupové protokoly a na ich prijatie je nutná ratifikácie všetkých 30 členských krajín aliancie.

Pomoc potrebujeme aspoň rok

Vláda by mohla rozhodovať aj o strážení slovenského vzdušného priestoru. Premiér Petr Fiala minulý týždeň uviedol, že počíta so zabezpečovaním ochrany slovenského vzdušného priestoru českými stíhačkami.

Slovenský minister obrany Jaroslav Naď požiadal o pomoc v júni, pričom podľa premiéra Eduarda Hegera bude Bratislava potrebovať pomoc minimálne rok. Do projektu sa zapoja aj Poliaci.

Slovensko si pred štyrmi rokmi objednalo od USA 14 stíhačiek F-16. Pôvodne sa počítalo, že prvé stroje dostane tento rok a zvyšok o rok neskôr, nakoniec to však bude až za dva roky.