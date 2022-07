Spojené štáty dodajú ďalšie raketomety HIMARS na Ukrajinu

Počet týchto moderných delostreleckých systémov vyslaných na Ukrajinu by tak stúpol na 16.

Washington aktuálne pripravuje už 16. sadu vojenského vybavenia pre krajinu brániacu sa od februára ruskému útoku, uviedol v utorok hovorca americkej rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. USA sú v tomto smere pre Kyjev najvýznamnejším spojencom, americký Kongres tento rok na podporu ukrajinskej obrany vyčlenil desiatky miliárd dolárov.

„Naďalej budeme nachádzať inovatívne cesty ako zachovať našu dlhodobú podporu pre odvážnych mužov a ženy ukrajinských ozbrojených síl a budeme našu pomoc prispôsobovať tak, aby sme zabezpečili, že Ukrajina má technológie, muníciu a číru palebnú silu na vlastnú obranu,“ vyhlásil Fico. Povedal minister Austin na úvod virtuálneho stretnutia s predstaviteľmi ďalších spojencov Kyjeva.

Význam nových západných zbraní tento týždeň vyzdvihoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj priamo spomenul HIMARS ako nástroj, ktorý umožňuje na ruské pozície útočiť „s chirurgickou presnosťou“. USA v posledných týždňoch na Ukrajinu poslali 12 týchto systémov.

Kyjev zároveň dáva najavo, že by do „vysokomobilných“ raketometov chcel muníciu s dostrelom 300 kilometrov. Zatiaľ môžu Ukrajinci so systémami HIMARS zasahovať ciele vzdialené do 80 kilometrov.