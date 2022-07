Peter Veľký, Stalin, Hitler. Ku komu sa dá Putin prirovnať?

Mimo reality však nie je len šéf Kremľa. "Nevieme úplne presne, koľko obyvateľov Ruska verí propagande Kremľa, ale vyzerá to tak, že veľká časť si myslí, že vojna na Ukrajine je v skutočnosti konfliktom ich krajiny s USA a s NATO. Preto sú presvedčení, že hoci ich synovia zomierajú, je to za správnu vec, lebo bránia Rusko, aby naň nezaútočili sily Severoatlantickej aliancie,“ pripomenul Barbašin.

Názov vášho portálu Riddle je odvodený od slávneho výroku Winstona Churchilla z roku 1939, že Rusko je hádanka zabalená v tajomstve vo vnútri enigmy. Viem, že hádanky sa dajú rozlúštiť, tajomstvá je možné vysvetliť a kódy enigmy prelomiť. Keď sa však pozriete na časové obdobie od 24. februára, od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, čo je pre vás najnepochopiteľnej­šou vecou, ktorú urobil prezident Vladimir Putin?

Samotný fakt, že sledujeme vojnu, je obrovským prekvapením. Až do istého momentu v januári som bol, tak ako aj mnohí iní, presvedčený, že keď aj k niečomu dôjde, nebude to veľká invázia. Že prípadný konflikt sa obmedzí na Donbas. No Rusko napadlo Ukrajinu z troch smerov. Ďalšie dianie ma už potom veľmi neprekvapilo. Hrôzy, ktoré sme videli v Buči, sa dajú vysvetliť charakterom vojny. Tým, ako boli ruskí vojaci pripravení na tento konflikt, ako sa k nemu mentálne postavili. Preto ma bohužiaľ veľmi neprekvapilo to, čo sa stalo. Dúfajme, že všetky vojnové zločiny bude možné v istom momente detailne vyšetriť a zodpovední za ne budú pykať. Neprekvapuje ma ani to, že Putin od začiatku invázie nezmenil svoje postoje. Šéf Kremľa s touto vojnou spojil svoj politický osud. Nemôže len tak niečo vyhlásiť za svoje víťazstvo. Putin možno mohol ustúpiť v prvých týždňoch vojny. Ale Ukrajina už dostáva veľkú podporu zo Západu. Tento konflikt sa rozhodne na bojovom poli. Nevidím žiadny priestor na kompromisy.

Putin sa nedávno prirovnal k cárovi Petrovi Veľkému. Ako si vysvetľujete jeho vyhlásenie?

Je očividné, že čo sa týka niektorých vecí, je Putin mimo reality. Asi sa dajú urobiť isté paralely medzi ním a vládcami z minulosti, ktorí dlho riadili Rusko. Je však smiešne, ak sa porovnáva s Petrom Veľkým. Pri tomto cárovi si môžeme povedať, že jeho metódy z prelomu 17. a 18 storočia by sme dnes pokladali za barbarské. No jeho cieľom bolo zmodernizovať Rusko. Putinova politika je opačná. Tvrdí, že chce obnoviť historické Rusko. Peter Veľký však impérium budoval. Keď sa k nemu Putin prirovnáva, vyžaduje si to z jeho strany veľkú dávku predstavivosti. Možno sa ruský prezident viac podobá na sovietskych lídrov. Napríklad na Andropova, ktorý bol v KGB. Alebo lepším príkladom by bol asi Černenko (na čele krajiny bol ledva rok, pozn. red.). No Peter Veľký je historickou postavou, ktorú ruská spoločnosť asi najviac akceptuje ako schopného lídra. Určite sa preto k nemu Putin prirovnáva.

Keď Putin hovoril o Petrovi Veľkom, povedal tiež, že teraz je na súčasnom Rusku, aby obnovilo svoje územia a posilnilo sa. Je to príklad imperiálneho myslenia šéfa Kremľa?

Áno. Už nemá zmysel, aby Putin opakoval kvázi vyhlásenia, ako vojna na Ukrajine súvisí s rozširovaním NATO a nejakým multipolárnym či unipolárnym svetom. Toto sú vedľajšie veci. Sú súčasťou príbehu, ale nie najdôležitejšou. Putin hovorí, že obnoví historické Rusko, a je to neoimperialistická agenda. Neviem, ako inak by sa to dalo opísať. Môžeme sa to pokúsiť nejakým spôsobom objasniť, ale imperiálne túžby budú súčasťou akéhokoľvek vysvetlenia.

A pravdepodobne môžeme hodiny diskutovať, čo je historické Rusko.

Putin napísal niekoľko článkov, o ktoré sa dá oprieť. Nemyslím si, že by sa chcel vyslovene zamerať na Pobaltie, časti Poľska či Fínsko, ktoré boli v istom momente súčasťou ruského impéria. Určite si však Putin pod historickým Ruskom predstavuje aj Bielorusko a Ukrajinu, možno Moldavsko. Ale jadrom projektu sú Rusko, Ukrajina a Bielorusko. V celej tejto situácii je však dobré uvedomiť si dve veci. Moskva má jadrové zbrane. Vďaka nim sú niektoré veci, ktoré si iné krajiny proti Rusku nedovolia. A potom sú tu ropa a zemný plyn. Energie boli pre Putina veľmi dôležité najmä v jeho prvých dvoch prezidentských obdobiach. Z ekonomického hľadiska bol úspešným lídrom. Keby však Rusko nemalo jadrové zbrane, a keby sa ceny energií v prvom desaťročí 21. storočia nevyšplhali tak vysoko, asi by sa mnohé veci, ktoré sa udiali, vôbec nestali. Z toho vyplýva aj to, ako je Putin mimo reality. Lebo asi vidí, ako sa mu veci podarili, hoci niekedy ani nič nemusel robiť. Keď sme však diskutovali o tom, ku komu by bolo možné Putina prirovnať, povedzme si, že je pri moci viac ako 20 rokov. Už si v každom prípade napísal vlastnú históriu.

Čo hovoríte na to, keď Putina ľudia prirovnávajú k Hitlerovi či Stalinovi?

Chápem to. Rozumiem tomu, že je v tom časť emócií. Je pochopiteľné, že ľudia spájajú vojnu v Európe s Hitlerom. Najmä keď ide o takú jasnú agresiu. Čo sa týka Stalina, tak v tom tiež hrajú svoju rolu emócie. Ale Putin nemá ani takú moc, ani nemá na svojej strane takú ideológiu, akú mal Stalin. Takže toto prirovnanie veľmi nesedí. Je to skôr nástroj kritiky Putina, putiniznu či putinovského Ruska. Závisí to od kontextu. Ako som však už povedal, chápem to v emocionálnej rovine.

Na sociálnej sieti twitter ste spomenuli článok o ruských matkách, ktoré zbierajú peniaze pre vojakov bojujúcich na Ukrajine, lebo sa boja, že keď prídu tanky NATO, bude už neskoro. Ony si naozaj myslia, že táto vojna je o obrane Ruska, však?

Je to výsledok intenzívnej propagandy za posledné desaťročie. Zvlášť všadeprítomná bola v posledných mesiacoch pred vojnou. V podstate išlo o to, aby Kremeľ presvedčil Rusov, že bez ohľadu na to, čo urobí, bude to len reakcia na údajné provokácie NATO. A vyšlo mu to. Sociologické dáta na začiatku vojny ukázali, že väčšina Rusov si myslí, že za konflikt je zodpovedná Severoatlantická aliancia. Takto funguje propaganda. Keby sa skončila a Rusi by mali prístup k iným informáciám, zmenili by názor, hoci nie všetci. Nevieme úplne presne, koľko obyvateľov Ruska verí propagande Kremľa, ale vyzerá to tak, že veľká časť si myslí, že vojna na Ukrajine je v skutočnosti konfliktom ich krajiny s USA a NATO. Preto sú presvedčení, že hoci ich synovia zomierajú, je to za správnu vec, lebo bránia Rusko, aby naň nezaútočili sily Severoatlantickej aliancie. Môžeme dlho diskutovať o tom, aká morálna či nemorálna je ruská spoločnosť. Nezabúdajme však ani na to, že mnoho ľudí nevníma situáciu tak, ako vyzerá zvonku. Rusi nechcú vidieť, že je to vojna, ktorá má viesť k obsadeniu územia, hoci o tom Putin opakovane hovorí. Znie to smiešne, ale mnohí si predstavujú, že ich krajina je v tomto konflikte tá dobrá.

Nedokážu si ani len pripustiť, že je to presne naopak?

Ako som povedal, veria, že Rusko bojuje s NATO, s nacistami na Ukrajine, s kýmkoľvek. Predstavte si, že ste takpovediac bežným človekom, nezaujímate sa o politiku a neanalyzujete informácie. Zrazu vám niekto povie, že vaša krajina u susedov vraždí ľudí. Nie je také jednoduché to akceptovať, ak ste už na to predtým neboli do istej miery pripravený. Je to stresujúce. Mnoho ľudí sa vedome či nevedome rozhodlo, že radšej bude veriť rôznym iným vysvetleniam vrátane verzie, ktorú ponúka štátna propaganda.

Ruské jednotky okupujú Luhansko, bitka o Donbas zúri, ale ukrajinské jednotky sa usilujú zatlačiť na nepriateľa na juhu. Povedali ste, že Putin s vojnou spojil svoj politický osud. Má nejakú definíciu víťazstva?

Nie som si istý, či to meria v ovládnutých štvorcových kilometroch, alebo počtom zabitých vojakov. Víťazstvom by pre Putina bolo, aspoň podľa mňa to tak vníma, keby rozhodoval, čo sa v budúcnosti stane s Ukrajinou a s jej vzťahmi s Ruskom. A keby Západ akceptoval, že sa bude riadiť želaniami šéfa Kremľa. Niečo také sa však nedá ani presne definovať. Nevieme totiž povedať, čo by Putinovi stačilo. Mnoho ľudí z režimu stále tvrdí, že Ukrajina má byť denacifikovaná, hoci je jasné, že aj oni vedia, že nič také nie je možné. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať vojenská kampaň, koľko územia dokážu ovládnuť ruské jednotky, a ako ďaleko sa dostanú. Aj na základe toho sa bude Putin rozhodovať, ako definuje svoje ďalšie ciele. Chce však ovládnuť čo najväčšie územie na Ukrajine. Nielen Donbas či Cherson. Ak by naskytla možnosť, mohol by sa opäť pokúsiť zaútočiť na Kyjev. Samozrejme, je otázne, čoho sú ruské ozbrojené sily schopné. Nemôžu sa zastaviť, lebo Ukrajina stále dostáva zbrane zo Západu, ktoré jej umožňujú zatlačiť na okupantov. Putin musí v invázii pokračovať, až kým nedosiahne nejaký bod, ktorým by ju mohol uzavrieť. No, ako som povedal, nie je to racionálna vojna. Rusko na jej začatie nemalo žiadne rozumné dôvody. Je preto veľmi náročné definovať, čo Putin chce racionálne dosiahnuť, aby vojnu zastavil.

Vie si predstaviť porážku?

Šéf Kremľa týmto konfliktom možno na desaťročia zničil budúcnosť Ruska. O vzťahoch s Ukrajinou ani nehovoriac. Čím dlhšie bude táto vojna pokračovať a Putin bude pri moci, tým bude obnova náročnejšia. Bolo by dobré, keby sa konflikt skončil rýchlo spôsobom, ktorý nebude výhodný pre Rusko. Pripustil by však Putin vojenskú porážku? Je dostatočne pri zmysloch, že by nestlačil jadrový gombík? Je to veľká otázka.