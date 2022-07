Je to historický súboj. Kto nahradí premiéra Johnsona?

Je to do nemalej miery historická voľba. V prípade, že sa víťazkou stane Trussová (46), bola by len treťou ženou, ktorá získa kľúče od sídla britských premiérov na Downing Street 10. Zároveň by bola najmladšou predsedníčkou vlády. Prvá britská premiérka Margaret Thatcherová nastúpila na čelo kabinetu vo veku 53 rokov. Druhá, Theresa Mayová, mala 59.

Keď vyhrá Sunak, stane sa prvým nebielym britským premiérom. Jeho rodičia majú indické korene a narodili sa v britských afrických kolóniách. Sunak má 42 rokov, patril by k najmladším britským premiérom v histórii. A bol by asi najbohatším. V modernej dobe určite. S manželkou Akshataou Murtyovou podľa nedeľníka Sunday Times vlastní majetok v hodnote okolo 730 miliónov libier.

Podpora v strane

V piatom kole hlasovania medzi 357 konzervatívnymi poslancami získal Sunak 137 hlasov, Trussová 113 a bývalá ministerka obrany Penny Mordauntová 105. Na začiatku augusta dostanú členovia strany, ktorých počet odhaduje BBC na 160-tisíc, volebné lístky. Svoj hlas môžu odovzdať do 2. septembra.

Hoci má Sunak najväčšiu podporu medzi poslancami, vyzerá to tak, že členovia strany uprednostňujú Trussovú. Upozornil na to odborník na britskú politiku Simon Usherwood z Open University.

"Z niekoľkých prieskumov medzi toryovcami vieme, že Trussová je populárnejšia ako Sunak. Je favoritkou na to, aby si ju vybrali členovia strany,“ uviedol pre Pravdu Usherwood. "No proti Trussovej stojí fakt, že Sunak sa môže pochváliť väčšími skúsenosťami, keďže viedol rezort financií. Určite sa teraz v kampani zameria na to, ako sa v roku 2016 postavil k brexitu. Bol za vystúpenie Británie z Európskej únie, Trussová bola proti. Konečný výsledok tak bude výrazne závisieť od toho, ako kandidáti zvládnu najbližšie týždne. No ani jeden z nich nie je práve veľkým komunikátorom,“ podotkol expert.

Politický analytik Robin Pettitt tiež pripomenul, že na základe prieskumov sa zdá, že Trussová by mala vyhrať, ale Sunak má stále čas to zmeniť. "Kampaň otestuje oboch kandidátov. Sunak je predsa len v mediálnej komunikácii lepší a má dobre fungujúci PR tím. Trussová je favoritkou, ale nedá sa vylúčiť, že svoju šancu premárni,“ povedal pre Pravdu expert.

Výhodou ministerky zahraničných vecí môže byť, že hoci to odchádzajúci premiér Boris Johnson priamo nepovedal, šéfka diplomacie má podporu jeho ľudí. Napriek tomu, že predsedu vlády séria škandálov prinútila rezignovať, Trussová ho výrazne obhajuje.

"Priznal chyby. Alebo viacero chýb, ktoré v poslednom roku urobil. Ale sumár jeho práce je extrémne pozitívny,“ vyhlásila šéfka diplomacie na adresu Johnsona pre stanicu BBC Radio 4.

Časť Johnsonových stúpencov si určite myslí, že Sunak premiéra zradil. Z postu ministra financií totiž odstúpil, keď sa ukázalo, že Johnson vedel o obvinení konzervatívca Christophera Pinchera zo sexuálneho napadnutia, ale aj tak si ho vybral do vládnej funkcie.

Ani Sunak však premiéra výrazne nekritizuje. "V týchto voľbách sa zameriavam na pozitívne argumenty v mojej kandidatúre. Som presvedčený, že premiér a vláda pokračujú v tvrdej práci, aby slúžili ľuďom,“ reagoval Sunak na otázku denníka Independent, či mal premiér riadiť stretnutie krízového výboru Cobra. Predseda vlády totiž pred touto schôdzkou, ktorá sa venovala problémom s vlnou horúčav, uprednostnil rozlúčkovú párty pre priateľov.

Británia sa stále hľadá

V prospech Trussovej aspoň zatiaľ hovorí aj to, že členovia Konzervatívnej strany sú vo všeobecnosti pravicovejšie naladení ako samotní toryovskí poslanci. Šéfka diplomacie sľubuje veľké daňové škrty, ale nedokázala konkretizovať, čo urobí s dierou v rozpočte 30 miliárd libier, ktorú zníženie daní vytvorí.

Sunak je opatrnejší. "Znížime dane a urobíme to zodpovedne. To je môj ekonomický prístup. Nazval by som ho zdravo rozumným thatcherizmom,“ napísal Sunak v komentári pre denník Telegraph.

Nie je prekvapujúce, že konzervatívni kandidáti sa odvolávajú na Thatcherovú. Kritici Trussovej tvrdia, že ministerka zahraničných vecí sa ešte aj rovnako oblieka a pózuje ako Železná lady. Pre nemalú časť najmä starších toryovských voličov je však Thatcherová stále idolom.

"Keď oboch kandidátov skúsime porovnať, dá sa povedať, že Sunak je z ekonomického hľadiska obozretnejší, nepresadzoval by žiadne veľké politické zmeny a pravdepodobne by zvolil umiernenejší prístup k vzťahom s EÚ, hoci to neznamená, že sa k únii postaví pozitívne,“ uviedol Usherwood.

"Trussová je pravicovejšie naladená a asi by sa usilovala čo najrýchlejšie znížiť dane. Ako predkladateľka zákona o severoírskom protokole by tvrdo tlačila na schválenie tejto legislatívy, čo znamená, že vzťahy s EÚ by sa počas jej pôsobenia v úrade výrazne zhoršili,“ objasnil odborník. Usherwood si však myslí, že ani jeden z kandidátov nemá jasný plán ani silnú ideológiu. Trussová či Sunak nastúpia do premiérskeho kresla v situácii, keď konzervatívci v prieskumoch strácajú na opozičných labouristov.

"Je náročné si predstaviť, ako by niekto z nich mohol zachrániť stranu od zlého výsledku vo voľbách. Najmä keď Johnson zostáva hlučným politickým hráčom a výber kandidátov odhalil vnútorné rozpory u konzervatívcov. Stručne povedané, výber nového toryovského lídra je pravdepodobne len ďalšou kapitolou v úsilí Spojeného kráľovstva nájsť nový zmysel pre poriadok a fungovanie krajiny,“ vysvetlil Usherwood.

"Pre konzervatívcov to mala byť príležitosť na reštart s novým lídrom. No premiérom bude buď Johnsonova ministerka zahraničných vecí, alebo jeho minister financií. Labouristi veria, že vo voľbách majú šancu proti obidvom. Proti Sunakovi pre jeho riadenie ekonomiky a jeho osobné bohatstvo. A proti Trussovej pre jej čudné osobné maniere a nedostatok komunikácie s nekonzervatívnou Britániou,“ povedal pre Pravdu Martin Farr, expert na britskú politiku a históriu z univerzity v Newcastli.