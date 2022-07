V prvom kole českých prezidentských volieb by zvíťazil Babiš, Nerudová posilňuje

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa v Česku uskutočnia v januári 2023, by podľa júlového prieskumu agentúry Ipsos zvíťazil bývalý premiér Andrej Babiš. Do druhého kola by s ním postúpil bývalý predseda vojenského výboru NATO Petr Pavel, informuje TASR.