Proti koronavírusu treba nové vakcíny, tvrdí WHO

Organizácia preto vedcov vyzvala na vyvinutie nových vakcín, ktoré by obmedzili roznášanie infekcie. Inak bude pretrvávať riziko vzniku vírusových variantov, voči ktorým budú vakcíny menej účinné, upozornila WHO.

Potrebné je, aby boli k dispozícii aj vakcíny, ktorých aplikácia bude jednoduchšia ako doteraz, napríklad v podobe nosového spreja. WHO aktualizovala aj svoje očkovacie ciele. Dvakrát očkovaný tak má byť všetok zdravotnícky personál na svete a všetci ľudia starší ako 60 rokov a najmä silne ohrozené osoby s inými chorobami. Doterajší cieľ naočkovať do polovice tohto roka 70 percent všetkých ľudí vo všetkých krajinách pritom nebol dosiahnutý. Do konca júna to dokázalo len 58 krajín.

Podľa štúdie londýnskej Kráľovskej univerzity (Imperial College), ktorú v júni zverejnil odborný časopis The Lancet, zachránilo očkovanie proti COVIDU-19 takmer 20 miliónov ľudských životov. V chudobnejších krajinách však je naočkovaných len 28 percent starších ľudí a 37 percent zdravotného personálu.

„Aj keď bude naočkovaných 70 percent obyvateľov, ľudia budú naďalej zomierať, zdravotné systémy budú pod tlakom a zotavenie svetového hospodárstva bude naďalej ohrozené, ak nebude naočkovaných mnoho pracovníkov v zdravotníctve, starší ľudia a chorí,“ povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Francúzske zdravotné úrady v piatok medzitým uviedli, že siedma vlna covidovej epidémie vo veľkých mestách v krajine opadá, no počet hospitalizovaných zostáva na vysokej úrovni a počet zosnulých naďalej rastie. V týždni od 11. do 17. júla pribúdalo zhruba 90 000 nakazených denne a v nemocniciach zomrelo spolu 590 nakazených pacientov.

Napríklad v Británii bol počet nakazených podľa tamojších úradov v týždni, ktorý sa končil 13. júla, naďalej vysoký. V Anglicku sa nakazilo zhruba šesť percent obyvateľov, v Škótsku to bolo dokonca 6,7 percenta.