ONLINE: Na Cherson! Zelenskyj: Ideme 'krok za krokom'

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 151. deň

V Chersonskej oblasti prebiehajú dôležité boje o mosty VIDEO: Rusi strategickými bombardérmi zabrnkali na nervy Fínom a Švédom.

6:41 Ukrajinské sily sa pravdepodobne pripravujú začať, alebo už v sobotu začali protiofenzívu v Chersonskej oblasti, uviedol aj americký Inštitút pre štúdium vojny vo svojej pravidelnej analýze diania na bojisku. Ale informácie z otvorených zdrojov ohľadom ukrajinského postupu a tempa operácie budú obmedzené a budú zaostávať za udalosťami, dodáva. Chersonskej oblasti, ktorá na juhu Ukrajiny susedí s Krymom, anektovaným Ruskom na jar 2014, sa ruské sily zmocnili hneď na začiatku invázie z 24. februára.

ISW upozornil, že poradca ukrajinskej správy Chersonskej oblasti Serhij Chlaň v sobotu uviedol, že ukrajinské sily v sobotu dobyli bližšie neupresnený počet osád v Chersonskej oblasti, ale vyzval civilistov, aby zachovali mlčanie o postupe protiofenzívy, kým to ukrajinské úrady nevydajú oficiálne.

Tiež nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany podľa reportéra Jacka Detscha v piatok informoval o tom, že ukrajinské sily oslobodili „časť Ruskom okupovaných dedín“ v Chersonskej oblasti počas posledného týždňa. To naznačuje, že ukrajinské sily dosiahli bližšie nespresný postup.

ISW pripomenul, že medzi frontom a samým mestom Cherson sa rozkladá vidiek, pozostávajúci hlavne z malých osád. Je málo pravdepodobné, že z takýchto miest budú podávané správy o pohyboch síl a bojoch. Môže preto dochádzať k zmenám v ovládaní tohto územia bez toho, aby sa to objavilo v správach v otvorených zdrojoch. Navyše ruské úrady nemajú dôvod, aby informovali, že Ukrajinci dosahujú územné zisky. Informačná dynamika, ktorá umožňovala podávať s relatívne malým oneskorením správy o ruských ofenzívach, je v tejto situácii obrátená, usúdil ISW a dodal, že v rámci týchto obmedzení bude podľa svojich schopností informovať o postupe ukrajinského protiútoku.

Ruské vojská v Donbase na východe Ukrainy pokračovali v obmedzených útokoch severozápadne od Slovjansku, východne od Siverska a južne od Bachmutu. Údaje od NASA za obdobie od 15. až 23. júla ukazuje stabilne menší počet ostreľovaní pozdĺž celej frontovej línie v Donbase. To podľa expertov ISW svedčí o tom, že americké raketomety HIMARS, dodané Ukrajincom, bránia v nasadení ruského delostrelectva.

Náčelník ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov sa vyjadril, že výsledky ukrajinskej protiofenzívy v Chersonskej oblasti možno očakávať od augusta, poznamenal denník Ukrajinska pravda k analýze ISW.

6:26 Delegácia amerického Kongresu sa v sobotu v Kyjeve stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prisľúbila mu pokúsiť sa zabezpečiť pokračovanie podpory Kyjeva vo vojne proti Rusku. Uviedla to agentúra Reuters. Delegácia, ktorej súčasťou bol aj predseda výboru Snemovne reprezentantov pre ozbrojené sily Adam Smith, je ďalšou v sérii vysokopostavených návštev na Ukrajine.

„Spojené štáty spolu so spojencami a partnermi z celého sveta stáli pri Ukrajine pri poskytovaní ekonomickej, vojenskej i humanitárnej pomoci,“ uviedla delegácia USA vo vyhlásení. „Budeme pokračovať v hľadaní cesty pre podporu prezidentovi Zelenskému a ukrajinskému ľudu čo najefektívnejšie, kým pokračujú vo svojom statočnom boji,“ dodala.

6:00 Britské ministerstvo obrany v sobotu vo svojej pravidelnej správe o situácii na bojisku uviedlo, že ukrajinské sily pokračujú v protiofenzíve proti ruským jednotkám v Chersonskej oblasti západne od rieky Dneper. Ruská armáda sa ich snaží zastaviť delostreleckými útokmi pozdĺž rieky Inhulec, hrozia jej však vážne problémy so zásobovaním kvôli ďalšiemu poškodeniu kľúčového Antonivského mosta cez Dneper, ktorý Ukrajinci opakovane ostreľujú.

„Nebolo možné overiť tvrdenia ukrajinských predstaviteľov, že sa Rusko chystá postaviť alternatívny prechod, pontónový most cez Dneper. Ak by prekonanie Dnepra nebolo možné a ruské sily v okupovanej Chersonskej oblasti by boli odrezané, bol by to pre Rusko významný vojenský i politický neúspech,“ uvádza ministerstvo.

Ukrajinské jednotky sa „krok za krokom“ dostávajú do Chersonskej oblasti na juhu krajiny, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Región susediaci s Krymom takmer kompletne držia ruské sily a Ukrajinci sa ich už dlhší čas snažia vytláčať. Vyjadrenie Zelenského prišlo po tom, ako obe strany informovali o zásahu mosta neďaleko mesta Cherson ukrajinskou paľbou.

„Okupanti sa tam snažia vytvoriť si pozície… ale čo je im to platné? Ukrajinské ozbrojené sily sa krok za krokom posúvajú do regiónu,“ citovala z večerného vyhlásenia ukrajinského prezidenta agentúra Reuters.

So snahou získať Chersonskú oblasť späť súvisel sobotňajší útok na Darivskyj most cez rieku Inhulec severovýchodne od Chersonu, oznámil poradca gubernátora Serhij Chlaň. "Je to pokračovanie operácie, ktorej cieľom je odrezanie chersonskej skupiny Rusov od zásobovania. Každý most je slabým miestom pre logistiku a naše ozbrojené sily umne ničia systém nepriateľa. Toto ešte nie je oslobodenie Chersonu, ale vážny prípravný krok týmto smerom, "napísal na facebooku.

Predstaviteľ ruských okupačných úradov v regióne Kirill Stremousov podľa agentúry TASS uviedol, že most zasiahlo sedem striel a je v ňom asi sedem dier. "Ale je celý, je možné sa po ňom pohybovať. Na rozdiel od Antonivského mosta (cez rieku Dnepr; pozn. ČTK), tento nemá strategický význam, "cituje TASS predstaviteľov miestnej Ruska dosadenej správy.

Vyhlásenie ani jednej z bojujúcich strán nebolo možné bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

Spravodajská spoločnosť BBC na svojom webe poznamenala, že Darivskyj most rovnako ako ten druhý menovaný, ktorý ukrajinské ozbrojené zložky ostreľujú už niekoľko dní, je strategicky dôležitým bodom, cez ktorý môže Rusko zásobovať svoje sily.

Ukrajina podľa Reuters používa zbrane dlhého doletu zo Západu na útoky na ruské zásobovacie línie a muničné sklady v snahe zvrátiť priebeh invázie a pripraviť protiofenzívu v Chersonskej oblasti, ktorú ovládajú ruské okupačné sily.