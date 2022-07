Búrky v Poľsku si vyžiadali dva ľudské životy, pri záplavách na juhu Ruska zahynula žena

Jeden smrteľný prípad sa stal v obci Bialy Kościól na juhozápade krajiny, kde padajúci strom zasiahol ženu. Lekár na mieste nešťastia mohol len potvrdiť jej smrť. „Strom spadol na ženu vo veku približne 80 rokov. Žena žiaľ neprežila,“ povedal hovorca hasičov Karol Kieszkowski. V dôsledku búrok museli hasiči na Dolnom Sliezsku zasahovať v dvoch tisíckach prípadov.

Druhý prípad sa stal v sobotu večer v obci Prewrotne na juhovýchode Poľska, kde padajúci strom zasiahol auto. „V aute išli dvaja ľudia. 39-ročného vodiča sa nepodarilo zachrániť. Jeho spolucestujúcej sa nič nestalo,“ povedal hovorca hasičov v Podkarpatskom vojvodstve Marcin Betleja.

Pri záplavách v Soči na juhu Ruska zahynula žena

Letovisko Soči na juhu Ruska postihli v noci na nedeľu záplavy vyvolané prietržou mračien, ktoré si vyžiadali ľudský život. „Bohužiaľ, máme obete, zahynula jedna žena. Vyjadrujem sústrasť pozostalým,“ uviedol starosta mesta Alexej Kopajgorodskij. Jednu obeť podľa agentúry TASS potvrdili aj záchranári.

Očití svedkovia na sociálnych sieťach informovali, že na najpostihnutejšej Donskej ulici sa našla mŕtva žena. Podľa úradov ulica nie je vybavená kanalizáciou pre prípad prietrže mračien, a tak tam prudko stúpla hladina vody, odtekajúca samospádom do rieky Sočinka.

Lejaky v Soči trvali dva dni, len v sobotu medzi 22. a 23. hodinou napršalo 55 milimetrov zrážok. Rieka Bzugu sa vyliala z koryta a zaplavila domy až po prvé poschodie, napísal denník Kommersant, ktorý v aplikácii Telegram zverejnil zábery prudkého prúdu v uliciach. Na odstraňovaní následkov pracuje na 1 200 hasičov so 400 kusmi techniky. V súčasnosti podľa úradov lejaky prestali, situácia sa vracia do normálu a rieky do koryta.

Minulý mesiac záchranári pátrali po siedmich nezvestných turistoch po tom, čo prúd rozvodnenej rieky Čemitokvadže zmietol do Čierneho mora dva automobily. Podľa dostupných informácií sa zachránil jeden muž na tráme plávajúcom vo vode. V samotnom Soči vtedy voda zaplavila desiatky domov.