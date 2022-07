Vy máte Moskvu. Abe naraz riešil Rusko, Čínu a Kóreu, pripomína expert

Bol expremiér Šinzó Abe nacionalistom, ktorý zglobalizoval Japonsko? Silné a slabé politické stránky najdlhšie slúžiaceho predsedu vlády pre Pravdu opísal Joshua Walker, ktorý vedie Japonskú spoločnosť so sídlom v New Yorku, a Abeho osobne poznal. Expremiéra 8. júla v meste Nara zastrelil Tecuja Jamagami. Motívom činu podľa všetkého bolo, že páchateľ si myslel, že Abe má blízko k Moonovej cirkvi, ktorej jeho matka darovala rodinný majetok.

Viem, že zavraždený expremiér Abe pravidelne navštevoval vašu Japonskú spoločnosť. Kedy ste s ním naposledy komunikovali? Či už priamo, alebo pre pandémiu vo virtuálnom priestore.

Naposledy som s ním zastupujúc Japonskú spoločnosť komunikoval v roku 2020 pre našu výročnú večeru. New York bol vtedy epicentrom koronavírusovej pandémie v USA. V júni 2020 Abe pre nás nahral videoodkaz. Zameral sa v ňom na to, aká musí byť spoločnosť odolná. Spomenul, čo Japonsko zvládlo po 11. marci 2011 v súvislosti s nehodou v jadrovej elektrárni vo Fukušime po zemetrasení a cunami. Prepojil to s dianím v New Yorku a s covidom. V USA jeho reč veľmi dobre prijali. Abe bol sám vtedy pod veľkým tlakom. Bolo to tesne pred tým alebo krátko po tom, čo sa rozhodlo o odložení olympijských hier v Tokiu. Musel riešiť veľa vecí a bol už najdlhšie vládnucim japonským premiérom. Keď sme však rokovali, ako bude jeho vystúpenie vyzerať, skutočne sa o to zaujímal. Abe si veľmi vážil japonsko-americké vzťahy a reštartoval ich. Mimochodom, v Spojených štátoch bol ako študent na výmennom pobyte.

Čo znamená jeho vražda pre japonskú spoločnosť?

Abeho páchateľ zastrelil. Je to niečo mimoriadne nezvyčajné, aj vzhľadom na to, že násilie spáchané zbraňou je niečo, čo krajina prakticky nepozná. Je to obrovský šok. Myslím si, že to zásadne zmení aj to, ako si Abeho budú pamätať ľudia, a to, ako budú hodnotiť jeho politické rozhodnutia. Bol bývalým premiérom, ale stále mal obrovský vplyv, viedol najsilnejšiu parlamentnú frakciu vládnucej Liberálnodemo­kratickej strany. Bol súčasťou strategických rozhodnutí, ktoré sa týkali Taiwanu či Ruska. Na jeseň bude mať Abe štátny pohreb. Japonskí premiéri zvyčajne nepatria medzi najvýraznejších medzinárodných lídrov. Abe však absolvoval väčší počet zahraničných ciest ako jeho predchodcovia v premiérskom úrade. Ale nielen preto, že slúžil najdlhšie. Pre Abeho bola zahraničná politika skutočnou prioritou.

Abe bol premiérom v rokoch 2006 až 2007, ale vtedy nebol veľmi úspešný. No v rokoch 2012, 2014 a 2017 vyhral trikrát voľby. Čo bolo jeho najsilnejšou politickou stránkou?

Práve to, čo ste spomenuli. Jeho politická odolnosť. Uvedomoval si, že zlyhal, keď sa po prvý raz dostal do premiérskeho kresla. V roku 2006 bol najmladším premiérom v histórii povojnového Japonska. Bol neskúsený a mal aj zdravotné problémy a jeho vládnutie sa rýchlo skončilo. Ale v roku 2012 sa vrátil. Je to pomerne nezvyčajné, že sa to stalo napriek tomu, že predtým riadenie krajiny nezvládol. A v roku 2012 sa dostal k moci v zložitej situácii. Bolo to relatívne krátko po katastrofe vo Fukušime. Abe nastúpil do úradu s tým, že chcel obnoviť sebadôveru Japonska. Mnohí ľudia však spochybňovali, či je na to vhodný, veď predtým vo funkcii zlyhal. Ale Abe sa poučil zo svojich chýb. Okrem toho svojím spôsobom reprezentoval históriu Japonska. Jeho otec Šintaro Abe bol ministrom zahraničných vecí a neúspešne sa usiloval o premiérske kreslo. Jeho starý otec Nobusuke Kiši bol predsedom vlády a bola to kontroverzná postava, lebo politickú kariéru začal ešte pred druhou svetovou vojnou. Abe napriek tomu dokázal byť najdlhšie vládnucim premiérom. Presvedčil Japonsko, že musí hrať globálnu rolu. Že nemôže svoje dejiny a chyby, ktoré urobilo, používať ako výhovorku, že sa nebude angažovať na medzinárodnej scé­ne.

Čo bolo jeho najväčšou politickou slabosťou?

Ťažko sa o tom hovorí. Jeho smrť a jej spôsob nútia ľudí, aby o Abem uvažovali len v pozitívnom zmysle. Je však dôležité povedať, že mal sklon k nacionalizmu, čo vyplývalo aj z jeho rodinnej histórie. Abe veril tomu, čo robil, preto sa často priamo vkladal do vecí. V roku 2020 odstúpil z premiérskeho postu. Bolo to aj pre sériu škandálov. Jeho poradcovia boli k nemu veľmi lojálni. Je možné, že konali aj mimo rámca toho, čo od nich žiadal, keď si mysleli, že je to v jeho prospech. Abe bol výrazne nacionalistický a konzervatívny. No na druhej strane je náročné predstaviť si iného lídra, ktorý chcel posilniť vzťahy s USA, ale zároveň sa usiloval o uzavretie mieru s Ruskom a fungujúce kontakty s Čínou.

Navštívil aj svätyňu Jasukuni, ktorá si okrem iného pripomína vojnových zločincov. Keď sa pozriete na webovú stránku magazínu Foreign Policy, nájdete na nej článok s názvom Abeho nacionalizmus je jeho najtoxickejším dedičstvom. Súhlasíte?

Mám na to iný názor. Vyrástol som v Japonsku. Je jednoduché vytvoriť karikatúru z toho, čo sa dialo okolo Abeho. Svätyňa Jasukuni spája viacero problémov. Pripomína si vojnových zločincov. A aj Abeho predkov. Je to komplikované. V západnom ponímaní je to tak, že ak niekto zomrie, jeho činy za života určujú jeho vnímanie po smrti. V Japonsku je to trochu iné. Po smrti sú z ľudí duchovia, už opustili náš svet. Abe bol nacionalistickým, ale aj pragmatickým politikom. Hovoril, že daruje peniaze svätyni a uctí si životy tých, čo ich stratili vo vojne. Možno nie je úplne správne, keď sa na to dívame len zo západnej perspektívy a hovoríme o nacionalistickej toxicite ako vami spomenutý článok, ktorý som však nečítal.

Je od kórejského autora.

Nebudem ospravedlňovať japonskú históriu. Je úplne jasné, že krajina bola na nesprávnej strane dejín. Nie je možné obhajovať to, čo urobila japonská armáda počas druhej svetovej vojny. Ale je mnoho vecí, ktorých sa dopustila aj moja krajina. Môj starý otec bol v druhej svetovej vojne pilotom. Máte pravdu v tom, že Abeho politické dedičstvo je komplikované. Nemôžeme len tak sedieť a tváriť sa, že bol dokonalý. Jeho najvýraznejším dedičstvom však je globalizácia japonskej zahraničnej politiky. Krajina sa nachádza vo veľmi zložitej geopolitickej oblasti. V Európe máte pocit, že máte komplikovaných susedov. Ale pozrite sa na Japonsko. Okrem Ruska musí riešiť Čínu a dianie na Kórejskom polostrove vrátane režimu Kim Čong-una na severe. A Južná Kórea nikdy nepripustí, aby Japonsko zabudlo na svoju minulosť. Predstavte si, že v Európe máte stále rozdelené Nemecko a že Východoeurópania doteraz riešia, čo im urobili Nemci, Rusi a všetky impériá. V takomto zložitom prostredí existuje Japonsko.