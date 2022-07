V Stredozemnom mori zachránili humanitárne plavidlá vyše 1 100 migrantov

Viac než 1000 migrantov sa podarilo cez víkend zachrániť v Stredozemnom mori. Talianske plavidlá kalábrijskej pobrežnej stráže dostali do bezpečia 674 ľudí plaviacich sa na rybárskom člne, ktorých previezli do prístavov v Kalábrii a na Sicílii. Z mora vytiahli záchranári päť mŕtvych tiel. Na ostrove Lampedusa sa zase v sobotu večer vylodilo približne 522 osôb z Afganistanu, Pakistanu, Sudánu, Etiópie či Somálska plaviacich sa na 15 člnoch z Tuniska a Líbye. V nedeľu o tom informovali agentúry AFP a AP.

Prijímacie stredisko pre migrantov na Lampeduse je podľa talianskych médií preplnené. Agentúra ANSA uvádza, že hoci je jeho kapacita určená pre 250 až 300 osôb, momentálne sa tam nachádza 1 200 ľudí.

Ďalších 428 migrantov vrátane detí a žien zachránilo v Stredozemnom mori plavidlo nemeckej charitatívnej organizácie Sea Watch. Plavidlo Sea Watch 3 uskutočnilo za 24 hodín päť záchranných operácií, počas ktorých dostalo do bezpečia aj tehotnú ženu a muža s vážnymi popáleninami. Organizácia požiadala o povolenie na vylodenie sa v bezpečnom prístave.

Humanitárna organizácia SOS Mediterranée uviedla, že jej plavidlo Ocean Viking zachránilo 87 ľudí vrátane 57 maloletých osôb bez sprievodu, ktorí sa plavili na preplnenom gumenom člne pri pobreží Líbye. Nikto z nich nemal na sebe záchrannú vestu.

Centrálne Stredomorie je považované za najnebezpečnejšiu migračnú trasu na svete. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) odhaduje, že od začiatku roka v Stredozemnom mori zahynulo alebo zmizlo 990 osôb.

Od 1. januára do 22. júla tohto roku prišlo cez more do Talianska 34 000 migrantov, vyplýva z údajov ministerstva vnútra. Vlani išlo za rovnaké obdobie o 25 500 ľudí a v roku 2020 o 10 900 osôb.