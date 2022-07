ONLINE: Pri Chersone menia situáciu západné zbrane

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 152. deň VIDEO: Hod granátom. Boris Johnson takto cvičil spolu s ukrajinskými vojakmi.

6:00 Ukrajina podľa agentúry Reuters používa zbrane dlhého doletu zo Západu na útoky na ruské zásobovacie línie a muničné sklady v snahe zvrátiť priebeh invázie a pripraviť protiofenzívu v Chersonskej oblasti, ktorú ovládajú ruské okupačné sily. Chersonský región má zásadný význam pre poľnohospodárstvo krajiny.

„Chersonská oblasť bude definitívne oslobodená do septembra a všetky plány okupantov zlyhajú,“ vyhlásil poradca oblastného gubernátora. „Môžeme hovoriť o obrate situácie. V nedávnych operáciách mali ukrajinské ozbrojené sily prevahu. Naša armáda postupuje, prechádzame z obrannej fázy do protiofenzívy,“ tvrdí poradca šéfa ukrajinskej správy Chersonskej oblasti Serhij Chlaň.

Ukrajina ako štát už vlastne neexistuje, dochádza k drancovaniu západných peňazí, povedal podľa ruskej agentúry Ria Novosti Kirill Stremousov, zástupca vedúceho Rusmi dosadenej administratívy Chersonskej oblasti. „Ukrajina ako štát už vlastne neexistuje. Objektívne povedané, teraz jednoducho dochádza k drancovaniu všetkých peňazí, ktoré im Západ dáva,“ povedal Stremousov.

V polovici marca ruská armáda ovládla Chersonskú a Azovskú časť Záporožskej oblasti. Pracujú tam civilno-vojenské správy, začali vysielať ruské televízne a rozhlasové stanice, obnovujú sa obchodné vzťahy s Krymom a do obehu sa dostal rubeľ. Oslobodené regióny oznámili plány stať sa súčasťou Ruska, uvádza Ria Novosti.

Ukrajinská armáda začala v posledných týždňoch získavať späť pozície v Chersonskej oblasti, k čomu jej pomáhajú dodávky zbraní zo Západu, poznamenala agentúra AFP. Tá tiež pripomenula význam regiónu pre ukrajinské poľnohospodárstvo a fakt, že susedí s polostrovom Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.

O chystanej ukrajinskej protiofenzíve v Chersonskej oblasti sa hovorí už nejaký čas. Americký Inštitút pre štúdium vojny vo svojej poslednej pravidelnej analýze diania na bojisku uviedol, že ukrajinské sily sa pravdepodobne pripravujú začať, alebo už v sobotu začali protiofenzívu v tomto regióne. Avšak informácie z otvorených zdrojov ohľadom ukrajinského postupu a tempa operácie budú obmedzené a budú zaostávať za udalosťami, uviedol inštitút.

So snahou získať Chersonskú oblasť späť súvisel nedávny útok na Darivskyj most cez rieku Inhulec severovýchodne od Chersonu, oznámil tiež Chlaň. „Je to pokračovanie operácie, ktorej cieľom je odrezanie chersonskej skupiny Rusov od zásobovania. Každý most je slabým miestom pre logistiku a naše ozbrojené sily umne ničia systém nepriateľa. Toto ešte nie je oslobodenie Chersonu, ale vážny prípravný krok týmto smerom,“ napísal na facebooku.

Predstaviteľ ruských okupačných úradov v regióne Kirill Stremousov podľa agentúry TASS uviedol, že most zasiahlo sedem striel a je v ňom asi sedem dier. „Ale je celý, je možné sa po ňom pohybovať. Na rozdiel od Antonivského mosta (cez rieku Dnepr; pozn. ČTK), tento nemá strategický význam,“ citovala nedávno agentúra TASS predstaviteľov miestnej Ruska dosadenej správy.