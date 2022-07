Zničili sme sklad munície do raketometov HIMARS, tvrdí Kremeľ

Ruské sily údajne zničili v Chmelnyckej oblasti na západnej Ukrajine prekladisko s muníciou do amerických raketometov HIMARS, uviedlo podľa agentúry TASS ruské ministerstvo obrany. V zničenom sklade bola podľa ministerstva tiež munícia k americkým húfniciam M777. Ukrajinské ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters vzápätí informovalo, že ukrajinským silám sa práve pomocou raketometov HIMARS podarilo zničiť 50 ruských skladov munície.

US Army

Foto: US Army

Tvrdenia oboch bojujúcich strán o vzájomne spôsobených stratách nemožno v situácii pokračujúcej vojny nezávisle overiť.

„Vysoko presnými zbraňami dlhého dosahu, odpálenými z mora, bolo v okolí obce Bohdanivci v Chmelnyckej oblasti zničené prekladisko s muníciou do salvových raketometov HIMARS, dodaných z USA, a granáty do amerických veľkorážových húfníc M77,“ citovala agentúra TASS hovorcu ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova.

O amerických systémoch HIMARS sa hovorí ako o nástroji, ktorý by mohol Ukrajine pomôcť zvrátiť vývoj bojov. Náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj predtým uviedol, že systémy HIMARS Ukrajincom umožňujú na ruské pozície útočiť „s chirurgickou presnosťou“. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj americkému denníku The Wall Street Journal nedávno povedal, že aj vďaka týmto raketometom klesli straty v radoch ukrajinskej armády. Poznamenal ale, že Ukrajina ich má k dispozícii zatiaľ príliš málo na to, aby mohla vo vojne s Ruskom dosiahnuť obrat.

Americký minister obrany Lloyd Austin minulý týždeň uviedol, že USA dodajú Ukrajine štyri ďalšie tieto raketové systémy, takže ukrajinské sily ich budú mať k dispozícii celkovo 16. Dokopy ich chcú USA zatiaľ poskytnúť dve desiatky.