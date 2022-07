Mladí Ukrajinci organizujú technoparty, pri ktorých opravujú zničené dediny.

Dobrovoľníci s lopatami sa činia na mieste, kde v Jahidnom kedysi stálo kultúrne centrum, kým ho v marci nezničil ruský raketový útok. Kým prehadzujú kusy sutín na lyžicu traktora, DJ roztáča dosky na debnách od munície a hrá techno a house. Niektorí dobrovoľníci z času na čas ustanú v práci, aby si zatancovali.

„Dobrovoľníctvo je teraz môj životný štýl,“ povedala pre AP 26-ročná Tetjana Burjanovová, jedna z organizátoriek iniciatívy Repair Together (Opravujme spoločne). „Mám rada elektronickú hudbu a predtým som chodila na párty. Ale teraz je vojna a chceme pomôcť. Zapájame do toho hudbu,“ vysvetľuje.

Ruská invázia na Ukrajinu prerušila v napadnutej krajine aj rozmanitý nočný život. Kým v Kyjeve aj inde platí nočný zákaz vychádzania a hrozba ruských raketových útokov pretrváva, milovníci klubovej kultúry sa snažia skombinovať zábavu a pocit slobody, ktorý môže človek zažiť na hudobných podujatiach, s obnovou vlasti.

Kultúrne centrum v Jahidnom nie je jediné miesto, na ktoré sa iniciatíva zamerala. Jej dobrovoľníci v rovnakej dedine opravili už 13 poničených domov, napríklad strechy alebo okná, uvádza projekt na svojom instagramovom účte. Sutiny ľudia z Repair Together odstraňovali tiež v dedine Lukašivka. Do iniciatívy sa zapojili prevažne ľudia vo veku okolo 20 alebo 30 rokov z Kyjeva, niektorí dobrovoľníci sú však aj z Černihivu, Ľvova alebo aj z Portugalska, USA, Nemecka a ďalších krajín.

Ruskí vojaci počas toho, čo Jahidne okupovali, podľa ukrajinských úradov nútili bezmála všetkých jeho obyvateľov, aby zostávali v pivnici miestnej školy. Jednou z tých, čo strávila v pivnici niekoľko hrozivých týždňov, je aj 68-ročná Nina. Agentúre AP povedala, že 11 ľudí pre zlé podmienky v tomto zajatí zomrelo.

Nina je však rada, že do dediny teraz dorazili mladí ľudia a pomáhajú miestnym s jej obnovou. „Už nám opravili okná a dvere. Sami by sme to s našimi mzdami a dôchodkami nezvládli. Som rada, že nám pomohli,“ uviedla Nina.