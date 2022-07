Naď: Migy v septembri skončia. Pôjdu na Ukrajinu?

Tanky a stíhačky

Vláda bude Ukrajine naďalej pomáhať. Zdôraznil to Naď na tlačovej konferencii s Wallaceom. Na Slovensko by mohli prísť nemecké tanky Leopard ako náhrada za stroje T-72. A Naď sa nebráni ani tomu, že Ukrajina by mohla dostať stíhačky MiG-29. Je však potrebné doriešiť ochranu slovenského vzdušného priestoru.

Minister tvrdí, že slovenským ozbrojeným silám zostala ešte ďalšia technika sovietskej výroby, ktorá by pomohla Ukrajine. Hovorí, že môžeme diskutovať o tankoch, o bojových vozidlách pechoty či o systémoch protivzdušnej obrany Igla alebo Kub, ktoré majú krátky a stredný dosah.

"Nemôžeme ich však odovzdať len tak. Preto diskutujeme o systéme náhrad za technológie, ktoré my vieme Ukrajincom poskytnúť, ak nám naši spojenci pomôžu túto techniku nahradiť. Napríklad v prípade tankov T-72 sme vo finálnej fáze rozhovorov s Nemeckom, aby sme dostali náhradu v podobe Leopardov 2A4,“ vysvetlil Naď. Povedal tiež, že eviduje záujem o nákup ďalších húfnic Zuzana 2, ako aj inej techniky.

Ako skončia slovenské migy?

"Je to dôležitá otázka. Máme 11 lietadiel MiG-29. Plánujeme, že od konca augusta ich už nebudeme používať,“ potvrdil Naď. "Očakávame, že od 1. septembra naši českí a poľskí spojenci preberú ochranu slovenského vzdušného priestoru. Hneď, ako sa to stane, môžeme diskutovať o budúcnosti migov. Je to 11 lietadiel. Každé z nich má hodnotu približne 35 miliónov eur. Pre krajinu veľkosti Slovenska nie je jednoduché darovať takúto vyzbroj Ukrajine bez výraznej náhrady a finančnej podpory zo strany našich priateľov a spojencov. Sme pripravení o tom diskutovať. Z politického hľadiska sme otvorení možnosti, že migy Ukrajine darujeme, ale bude si to vyžadovať širšiu debatu, pri ktorej musíme vziať do úvahy finančné a iné aspekty týchto dodávok. Ešte sme neprijali rozhodnutie. Momentálne sa ani o ňom nediskutuje. Ale sme na túto debatu pripravení, ak príde nejaký návrh od niektorých našich spojencov alebo z Ukrajiny,“ objasnil Naď.

"Čo sa týka náhrad, sme pripravení ponúknuť to, čo je v našich možnostiach, aby sme pomohli Slovensku,“ reagoval Wallace. Británia je ochotná prispieť aj k ochrane slovenského vzdušného priestoru.

Sovietske technológie

Slovenský minister obrany pripomenul, že aj vzhľadom na sankcie proti Moskve je dnes je prakticky nemožné udržiavať technológie sovietskej výroby. "Aj preto sme darovali systém S-300 na Ukrajinu, keďže už aj predošlé slovenské vlády deklarovali, že už nebol schopný vykonávať úlohy, ktoré vykonávať mal. Okrem toho sme ho nedokázali opraviť a modernizovať,“u­viedol Naď.

Podľa ministra však Slovensko nedáva zbraňové systémy Ukrajine zadarmo, ako tvrdia niektorí predstavitelia opozície. "Túto techniku postupne preplácajú naši spojenci. Či je to v rámci Európskej únie, alebo na bilaterálnej úrovni. Aj S-300 bude preplatená z Európskeho mierového nástroja, o ktorom sa hovorí v rámci EÚ,“ povedal Naď.