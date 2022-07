Prekrikovali sa i usmievali. Trussová a Sunak sa nezhodli v otázke daní, rozporom aj Čína

Ministerka zahraničných vecí Liz Trussová prisľúbila po svojom nástupe do funkcie okamžité zníženie daní. Bývalý minister financií Rishi Sunak varoval pred znižovaním daní predtým, než vláda dostane pod kontrolu infláciu. Podľa neho Trussovej plán zvýši verejný dlh a z dlhodobého hľadiska spôsobí, že ľudia budú na tom horšie. Trussová oponovala, že Sunakove plány by spôsobili recesiu.

Musela zasiahnuť moderátorka

Práve téma daní spôsobila jedny z najvýbušnejších momentov debaty. Obaja kandidáti rozprávali jeden cez druhého, čo prinútilo moderátorku Sophie Raworthovú zasiahnuť.

V súvislosti s politikou voči Číne Trussová obvinila Sunaka, že zmenil svoj postoj k vzťahom s Pekingom. „Ešte pred mesiacom ste presadzovali užšie obchodné vzťahy s Čínou,“ povedala Trussová, ktorá varovala, že Západ sa nesmie stať „strategicky závislým“ od Číny.

Sunak v nedeľu sľúbil, že ak sa stane novým britským premiérom, zaujme voči Číne neústupčivý postoj. Čínu označil za „hrozbu číslo jeden“ pre bezpečnosť Británie i sveta. Tento svoj postoj potvrdil aj v pondelkovej televíznej debate.

Sedem z desiatich

Obaja sa však vo všeobecnosti zhodli v názore na Borisa Johnsona. Trussová udelila súčasnému britskému premiérovi za jeho pôsobenie v úrade sedem bodov z desiatich, zatiaľ čo Sunak povedal, že premiér si za brexit zaslúži 10/10. Obaja však uviedli, že Johnson by nebol súčasťou ich vlády, ak by sa postavili do jej čela.

Ako si všíma BBC, obaja kandidáti sa v určitých momentoch debaty snažili byť k sebe milí. Sunak povedal, že obdivuje Trussovú, tá zase na margo svojho kolegu povedala, že má dobrý zmysel pre obliekanie.

Sunak (42) aj Trussová (46) sú silnými zástancami brexitu, pripomenula AP. Obaja počas debaty popreli, že za obrovské kolóny vozidiel, ktoré v posledných dňoch čakali na trajekt do Francúzska v prístave Dover, bol zodpovedný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Sunak a Trussová sú dvojica kandidátov na post nového lídra konzervatívcov, o ktorom v hlasovaní rozhodujú členovia strany. Meno nového predsedu, ktorý sa zároveň stane britským premiérom, má byť známe do 5. septembra.