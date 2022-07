Putina asi straší pšenica v egyptskom chlebe

Moskva a Kyjev sa dohodli na ukončení blokády ukrajinských prístavov, z ktorých sa konečne môže znovu vyvážať obilie aj do Afriky. (Tureckí námorníci sa postarajú o dodržiavanie časti dohody tak, že začnú kontrolovať vracajúce sa lode, či neprepravujú zbrane pre ukrajinskú armádu.)

Dohoda je zvlášť významná z pohľadu Egypta. Táto krajina je jedným z najväčším dovozcov pšenice na svete, pričom vlani kúpila 80 percent obilia z Ukrajiny a z Ruska.

Dodávky zbraní z Moskvy do Káhiry

Reč o zárukách, že obilie sa naozaj do Egypta dostane, bola nepochybne hlavnou témou rozhovorov šéfa ruskej diplomacie v Káhire. Samozrejme, že Rusi na ukrajinskom tovare nezarobia, ale keby blokáda pokračovala, riskovali by, že sami prerobia. Politicky i ekonomicky.

Káhira sa v posledných rokoch čoraz viac zbližuje s Moskvou. Nečudo preto, že Egypt odmietol odsúdiť inváziu na Ukrajinu a uvaliť na Rusko sankcie. Mimochodom, Kremľu určite lahodí to, že krajina pyramíd nachádza viac spoločnej reči s ním než s Bielym domom.

Ďalší rozmer je finančný. Ide o dodávky zbraní do Egypta. „V marci 2019 podpísal s Ruskom dohodu o nákupe 24 bojových lietadiel typu Su-35 za dve miliardy dolárov," pripomenul server Al-Monitor. Rusi majú nádej, že Egypťania budú pokračovať v nákupoch zbraní aj od ich, lebo diverzifikujú sieť svojich dodávateľských krajín.

Moskve hrá do karát aj to, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, ktorý vládne od vojenského prevratu v roku 2013, je veľký zástanca zbrojenia. V poslednom období rozpočet obrany medziročne rastie až o pätinu (aktuálne sa blíži k piatim miliardám dolárov). „Egypt sa stal tretím najväčším importérom zbraní na celom svete," upozornilo analytické Wilsonovo centrum v USA.

Očakáva sa, že Sísí bude udržiavať trend zbrojenia a pohľad na uplynulé roky potvrdzuje, že nepochybne prejaví záujem aj o dodávky z Moskvy. „V období 2016 – 2020 bolo Rusko hlavným dodávateľom zbraní do Egypta. Jeho zbrojársky export do Káhiry stúpol už v rokoch 2011 – 2015 o 430 per­cent," poukázalo analytické Arabské stredisko vo Washingtone. Je jasné, že šéf Kremľa Vladimira Putina si želá, aby Sísí zostal pevne pri moci.

Jadrová elektráreň za 25 miliárd dolárov

Vývoz zbraní a politický súzvuk s významnou krajinou v regióne nie sú jediné dve veci, ktoré Káhiru a Moskvu spájajú. Ide ešte o viac, ide o obrovský balík peňazí.

Egypt sa s Ruskom dohodol, že mu postaví jeho prvú atómovú elektráreň. Moskva na ňu poskytla Káhire úver v objeme 25 miliárd dolárov, ktorý bude splácať 20 rokov.

Egypťania nie sú odkázaní na jadrovú energiu, pretože majú také veľké zásoby plynu, že ho v skvapalnenej podobe začnú vyvážať do Talianska, ktoré sa obáva prerušenia dodávok tejto suroviny z Ruska. Káhira sa však vyberá na atómovú cestu bez ohľadu na to, pretože chce znižovať emisie, a jadro poskytuje čistotu.

Zdroj obživy miliónov chudobných Egypťanov

Sísí vládne tvrdou rukou: pozatváral politických súperov aj veľa novinárov. No pocit istoty bezpečného vládnutia nemôže mať. Nemôže vedieť, či by zdraženie základných potravín (čo v prvom rade platí o chlebe) neviedlo k rozsiahlym protivládnym demonštráciám s nedozernými následkami.

Nemôžem poskytovať dvadsať bochníkov chleba za cenu jednej cigarety. Abdal Fattáh Sísí, egyptský prezident v minuloročnom prejave

Napriek tomu Sísí v auguste 2021 ako prvý egyptský líder od masových nepokojov v roku 1977 pripustil nárast cien: „Nemôžem poskytovať dvadsať bochníkov chleba za cenu jednej cigarety." Odvtedy sa však už o tom ani raz nezmienil. Viacerí politici z vládnuceho tábora vlani v lete nabrali odvahu okamžite ho kritizovať za výrok. Poukázali na to, že štátom dotovaný chlieb je jediný hlavný zdroj obživy miliónov chudobných Egypťanov. Údaje to potvrdzujú: „K subvencovanému chlebu má prístup 72 miliónov ľudí z celkovej populácie 103 miliónov," napísal denník Wall Street Journal (WSJ).

Cena dotovaného bochníka vychádza podľa WSJ na jeden americký cent a chlieb bez podpory od štátu stojí sedem centov. Na prvý pohľad sú to zanedbateľné peniaze, ale až takmer tretina Egypťanov musí vyžiť menej ako z dvoch dolárov na deň. Ďalšia vec je tá, že kus egyptského chleba má inú podobu a je oveľa menší, ako sa predáva na Slovensku; vyzerá ako chlebové vrecko na jedno zjedenie.

Pšenica ako prvé husle

Význam chleba v stravovacích návykoch Egypťanov je porovnateľný napríklad s ryžou v Ázii. V Egypte ho ročne zjedia trojnásobne viac, ako je celosvetový priemer.

Rusko-ukrajinská vojna prinútila Káhiru kupovať drahšiu pšenicu od iných štátov. Dlho si to ťažko môže finančne dovoliť, preto ukončenie blokády ukrajinských prístavov je pre Egypt veľmi dôležité. Samozrejme, že pšenica by sa dala nahradiť inými obilninami. Má to však veľký háčik, ktorým je tradícia chuti: chlieb neupečený zo pšenice by Egypťanom chutil asi tak, ako keby štamgastovi v krčme ponúkli namiesto obľúbenej dvanástky jedine nealkoholické pivo…

Udržať cenu lacného pšeničného chleba v Egypte je v záujme tamojších vládnucich predstaviteľov v Káhire i šéfa Kremľa. V opačnom prípade by možno Moskva miliardy dolárov z Káhiry nevidela.