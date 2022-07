ONLINE: Rusko chystá veľké manévre. Zelenskyj hovorí o množstve padlých Rusov

Najdôležitejšie udalosti Invázia ruských vojsk pokračuje už 154. deň

Podľa Kyjeva za utorok padlo ďalších 89 ruských vojakov

Rusko chystá veľké manévre, tisíce kilometrov od Ukrajiny VIDEO: Ruská hrozba. Americká lietadlová loď stráži Európu.

7:19 Ukrajinská armáda tvrdí, že oslobodila ďalšie dve dediny v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Operačné veliteľstvo Juh na Facebooku informovalo, že ukrajinskí vojaci zničili aj ruský tank, húfnice, mínometný komplex Sani, muničný sklad a osem obrnených a vojenských vozidiel. V priebehu utorka prišlo na juhu Ukrajiny o život ďalších 89 ruských vojakov.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) vo svojej najnovšej aktualizácii uviedol, že Rusi sa sústredia na obranu svojich okupovaných pozícií na juhu na Ukrajiny. V severozápadnej časti Chersonskej oblasti sa pokúsili o útok, ale s neúspešným výsledkom. Naďalej však podnikajú letecké a raketové útoky. Približne 20 kilometrov severovýchodne od Chersonu sa pokúšajú vybudovať pontónový prechod cez rieku Inhulec, aby mohli prepraviť ťažkú techniku, keďže neďaleký most poškodilo ukrajinské ostreľovanie.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom prejave poukázal na to, že ruský štát už štyri mesiace neposkytuje svojim občanom žiadne informácie – dokonca ani cenzurované – o stratách ruskej armády vo vojne na Ukrajine.

Dodal, že podľa Kyjeva má ruská armáda už takmer 40 000 padlých. Uviedol, že ďalší ruskí vojaci boli počas vojny na Ukrajine zranení alebo zmrzačení.

Britská stanica BBC pripomenula, že v časoch vojny nie je okamžite možné overovať informácie predstaviteľmi úradov. Informovala, že počet zabitých ruských vojakov, ako ho uvádza Zelenskyj a ukrajinský generálny štáb, je vyšší ako straty ZSSR a Ruska v troch vojnách – afganskej a dvoch čečenských – dohromady.

BBC vedie svoj vlastný súpis obetí z radov ruskej armády a jej zoznam má nateraz viac ako 5000 mien. Sú v ňom však len osoby, ktorých smrť bola hodnoverne potvrdená.

Riaditeľ americkej CIA William Burns minulý týždeň uviedol, že podľa odhadov USA na Ukrajine od konca februára padlo asi 15 000 ruských vojakov. Ide o rovnaký počet mŕtvych, ako ich mala sovietska armáda počas desať rokov trvajúcej vojny v Afganistane.

5:57 Ozbrojené sily Ruskej federácie uskutočnia v dňoch 30. augusta až 5. septembra strategické cvičenia Východ-2022 (Vostok-2022). Podľa agentúry Reuters o tom v utorok informovalo ruské ministerstvo obrany.

Okrem jednotiek Východného vojenského okruhu bude do cvičenia zapojená aj časť síl vzdušných síl, diaľkového letectva a vojenského dopravného letectva, ako aj vojenské kontingenty iných štátov. Ministerstvo však nespresnilo, o ktoré krajiny pôjde.

Na veľkých cvičeniach v Rusku a Bielorusku sa minulý rok zúčastnili jednotky z Arménska, Indie, Kazachstanu, Kirgizska a Mongolska, doplnil Reuters. Cvičenie na prelome augusta a septembra sa bude konať na cvičiskách Východného vojenského okruhu, ktorý zahŕňa časť Sibíri a svoje veliteľstvo má v meste Chabarovsk pri čínskych hraniciach.

Reuters podotkol, že ide o územie vzdialené tisíce kilometrov od dejiska tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ktorú ruské jednotky vedú na Ukrajine od 24. februára. Podľa Reuters cieľom avizovaného vojenského cvičenia je zrejme vyslať signál, že Rusko sa napriek nákladnej päť mesiacov trvajúcej vojne na Ukrajine naďalej sústreďuje na obranu celého svojho územia a z vojenského hľadiska je schopné udržať v armáde „bežný chod“.

Ministerstvo vo svojom vyhlásení zdôraznilo, že jeho schopnosť organizovať takéto cvičenia nie je ovplyvnená tzv. špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine. Uviedlo tiež, že Rusko nezrušilo žiadne výcvikové aktivity ani medzinárodnú spoluprácu a na plánované cvičenie bude dodaný všetok potrebný personál, zbrane a vybavenie.

Ministerstvo v súvislosti s tým pripomenulo, že do špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine je zapojená len časť ozbrojených síl Ruskej federácie. Ich stav „úplne postačuje na splnenie všetkých úloh stanovených najvyšším veliteľom“ – prezidentom Vladimirom Putinom, uvádza sa vo vyhlásení.

Ruské ministerstvo takto reagovalo na informácie o „akýchsi údajných mobilizačných aktivitách“, ktoré šíria „niektoré zahraničné médiá“.

Reuters konštatoval, že napriek veľkým stratám živej sily na strane Ruska a pomalému postupu na Ukrajine prezident Putin v Rusku nenariadil mobilizáciu záloh. Odhaduje sa, že mobilizácia by sa týkala asi dvoch milióny ľudí, ktorí v posledných piatich rokoch absolvovali povinnú vojenskú službu.

5:53 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval na sprísnenie protiruských sankcií v reakcii na zníženie dodávok plynu zo strany Ruska. Vo videopríhovore zverejnenom na sieti Facebook v noci na stredu Zelenskyj uviedol, že Rusko zámerne obmedzuje dodávky zemného plynu, aby vyvolalo v Európe „cenový teror“. „Moskva pomocou Gazpromu (ruského plynárenského koncernu) robí všetko pre to, aby nadchádzajúca zima bola pre európske krajiny čo najkrutejšia. Na teror treba odpovedať – mali by byť uvalené sankcie,“ apeloval Zelenskyj.

Ako dobrý príklad uviedol Britániu, ktorá v utorok oznámila uvalenie sankcií na ďalšie desiatky jednotlivcov a organizácií. „Toto je správny trend a som vďačný Británii za jej pokračujúcu tvrdosť v otázkach sankcií. Toto je príklad, ktorý by mali napodobňovať všetci ostatní v západnom svete,“ vyhlásil Zelenskyj podľa britskej stanice BBC. Sumarizoval aj situáciu na fronte, keď informoval, že ruské jednotky v utorok opäť zasiahli Odeskú oblasť. Kritizoval, že útok, pri ktorom boli opäť zasiahnuté civilné objekty, sa uskutočnil raketami určenými na ničenie vojnových lodí a iných významných cieľov. Zelenskyj prisľúbil odvetu za útoky tohto druhu. Zdôraznil, že „neustále terorizovanie Charkova a priľahlej oblasti, Mikolajiva a miest a dedín Záporožskej, či Dnepropetrovskej oblasti, Donbasu, Sumskej a Černihivskej oblasti – okupantom len tak neprejde“.

5:50 Americký minister obrany Lloyd Austin koncom júna oficiálne schválil plán, vďaka ktorému sa zranení ukrajinskí vojaci budú môcť liečiť vo vojenskej nemocnici na americkej základni v Landstuhle na západe Nemecka. Informuje o tom televízia CNN na svojej internetovej stránke.

Nemocnica je schopná postarať sa o 18 zranených ukrajinských vojakov naraz. Ide o najväčšie zariadenie tohto druhu mimo kontinentálneho územia Spojených štátov. Zdroj, na ktorý sa odvoláva CNN, uviedol, že účelom inštrukcií vydaných šéfom Pentagonu je odstrániť byrokraciu, ktorá by mohla brániť prijatiu zranených do nemocnice. Starostlivosť sa im v nej dostane, ak ich neprijme nejaké iné zariadenie na Ukrajine alebo v nejakej bližšej krajine. Landstuhl leží približne 1000 kilometrov od ukrajinských hraníc. Agentúra Reuters uvádza, že americká armáda nebude pre zranených ukrajinských vojakov posielať svojich príslušníkov priamo na Ukrajinu. Z Ukrajiny by ich zdravotníci museli odviezť za hranice, odkiaľ by ich potom Američania letecky previezli na základňu v Ramsteine.

Reuters podotýka, že nie je jasné, koľko ukrajinských vojakov brániacich svoju krajinu pred ruskou inváziou utrpelo zranenia. Vláda v Kyjeve v júni uviedla, že v bojoch každý deň padne sto až 200 vojakov. Počas terajšieho konfliktu, trvajúceho vyše päť mesiacov, prišli o život tisícky civilistov, milióny ich museli utiecť z domova.

Poľské ministerstvo zdravotníctva v polovici júla informovalo, že do Premyšlu neďaleko hranice s Ukrajinou dorazil vlak s tromi desiatkami zranených ukrajinských vojakov. Umiestnení potom boli do jedenástich rôznych nemocníc v rôznych častiach Poľska.