Na Kapitole útočil tyčou na policajtov. Muž ide na 5 rokov do väzenia

Na 63 mesiacov do väzenia poslal súd v Spojených štátoch 56-ročného muža kvôli tomu, že pri minuloročnom útoku na Kapitol napadol policajtov. Agentúra Reuters uvádza, že ide o najtvrdší trest, ktorý súd udelil v súvislosti s násilnosťami z minuloročného 6. januára. Rovnaký dostal už vlani v decembri istý muž z Floridy.

Mark Ponder, ktorý žije v oblasti Washingtonu, musí tiež zaplatiť 2000 dolárov za súdne trovy a až si päť rokov a tri mesiace za mrežami odpyká, bude ďalšie tri roky pod dohľadom, uviedlo americké ministerstvo spravodlivosti.

Ponder počas niekoľkých potýčok pri sídle amerického Kongresu napadol celkom troch policajtov po tom, čo dav priaznivcov bývalého prezidenta Donalda Trumpa prenikol cez rady strážcov zákona strážiacich Kapitol.

Násilnosti, počas ktorých Trumpovi stúpenci vtrhli do budovy, si vyžiadali niekoľko ľudských životov, viac ako 140 policajtov utrpelo zranenie. Oneskorila sa kvôli nim spoločná schôdza Kongresu, na ktorej zákonodarcovia neskôr potvrdili víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách z novembra 2020. Trump dodnes tvrdí, že víťazom bol on a že voľby boli sfalšované. Na 6. januára minulého roka do Washingtonu zvolal svojich prívržencov, aby „krádež zastavili“.

Vezme si to násilím

Ponder bol zatknutý vlani v marci. Podľa ministerstva spravodlivosti sa proti jednému z policajtov zahnal tyčou a zlomil ju o policajtov štít. Potom sa vyzbrojil silnejšou tyčou, ktorú použil proti ďalším policajtom, jedného z nich s ňou udrel do ramena.

Podľa sudkyne Tanyi Chutkanovej, ktorá v jeho prípade rozhodovala, bol Ponder súčasťou skupiny, ktorá „sa rozhodla, že keď nedostala čo chcela, vezme si to násilím“.

Rovnako dlhý trest ako Ponderovi súd vlani v decembri udelil Robertovi Palmerovi z Floridy, ktorý po policajtoch hodil dosku a hasiaci prístroj.

V súvislosti s výtržnosťami zo 6. januára 2021 bolo celkom obvinených vyše 850 ľudí.