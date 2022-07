Hasiči štvrtý deň bojujú s požiarom v Českom Švajčiarsku, zakázali vstup do lesa

Štvrtý deň od vypuknutia požiaru je Národný park (NP) České Švajčiarsko pre verejnosť úplne uzatvorený. Ústiansky kraj zároveň zakázal vstup do lesov na celom svojom území. Informoval o tom riaditeľ správy NP Pavel Benda. TASR informáciu prevzala zo serveru Seznam Zprávy.

„Od dnešného dňa je národný park uzatvorený po dohode s Ústianskym krajom,“ uviedol Pavel Benda. Uzatvorená je tiež cesta z Děčína do Bad Schandau. Neprejazdné sú aj odbočujúce regionálne cesty, ktoré smerujú do vnútra národných parkov České Švajčiarsko a Saské Švajčiarsko. Vstup do lesa zakázala aj nemecká časť parku.

Hasičom sa počas noci podarilo zabrániť rozširovaniu ohňa. Ochránili evakuované obce Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa. „Dnešná noc bola oveľa pokojnejšia v porovnaní s tou predchádzajúcou. Nič zásadné sa nedialo, bolo niekoľko ohnísk, ktoré sa nám opäť objavili tu v Hřensku,“ povedal veliteľ jednotky Zboru dobrovoľných hasičov Hřensko Jan Košík.

Podľa vyhlásenia hasičov požiar aktuálne neohrozuje zatiaľ neevakuovanú obec Janov. Hlavné hasiace práce sú na skalách v Hřensku, kde hasiči používajú automobilové rebríky.

V národnom parku pristúpili aj k ďalšiemu protipožiarnemu opatreniu – začali vytvárať takzvané protipožiarne pásy. Podľa ministra poľnohospodárstva Zdeňka Nekulu sa v priebehu noci do prác zapojili tri harvestory Lesov Českej republiky. „Postupujú veľmi rýchlo, urobili veľký kus práce,“ napísal minister na Twitteri.

V národnom parku České Švajčiarsko aktuálne horí plocha približne 1000 hektárov. Na mieste naďalej zasahuje viac ako 400 hasičov a v priebehu dňa by sa mal zapojiť aj vrtuľník zo Slovenska a dve lietadlá z Talianska.

S požiarom bojujú aj na nemeckej strane

Hasičom sa stále nepodarilo úplne dostať pod kontrolu požiar v nemeckom Národnom parku Saské Švajčiarsko. Oheň sa nešíri na ďalšie územia, no situácia je stále kritická v dvoch z piatich oblastí. V susednej spolkovej krajine Brandenbursko sa lesný požiar podarilo dostať pod kontrolu. V stredu to uviedli miestni predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

„Oblasť je členitá a nie je jednoduché sa do nej dostať,“ povedal hovorca miestneho úradu pre Saské Švajčiarsko Thomas Kunz. Dodal, že hasenie komplikujú nepriaznivé poveternostné podmienky a mŕtve drevo.

V noci tam bojovalo s požiarom, ktorý horí na ploche 250 hektárov, 148 hasičov. V utorok večer zasahovalo aj päť vrtuľníkov, tri z nich poskytla nemecká armáda.

Vo viacerých oblastiach mali hasiči problémy pri zásobovaní vodou. Okrem prívodu cez hadice z riek Labe a Kirnitzsch vodu privážali aj cisterny.

Lesný požiar sa na nemecké územie rozšíril v pondelok z českého Národného parku České Švajčiarsko. Úrady pre nepriaznivú situáciu zakázali vstup do lesov v Saskom Švajčiarsku a odporučili, aby sa tejto oblasti vyhli. Plamene v súčasnosti neohrozujú žiadne obytné oblasti, píše DPA.

V susednej spolkovej krajine Brandenbursko sa lesný požiar hasičom podarilo dostať pod kontrolu, uviedol šéf miestneho hasičského zboru Steffen Ludewig. „Situácia je stabilizovaná,“ povedal. Zasahuje tam viac ako 400 hasičov.