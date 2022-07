Je Orbán proputinovský? Odpovedá expertka

Keď spojenci Maďarska z Európskej únie a NATO počúvali Orbánov prejav v Baile Tusnad, čo si myslíte, že si z jeho slov vezmú? A ako by ich mali pochopiť?

Že Orbánov režim stojí sám na veľmi malom ostrove, bez spojencov v EÚ a v NATO. Napriek tomu, že maďarský premiér zopakoval mnohé známe prvky svojej zahraničnopoli­tickej doktríny, podloženej kremeľskou propagandou, týmto prejavom zašiel ešte ďalej ako zvyčajne. Bola to koláž „postpravdy“ z promoskovskej a nacistickej terminológie o konci západnej civilizácie, ktorý príde o osem rokov, a o miešaní rás, za ktoré môžu USA, EÚ a NATO. Hoci vláda v Budapešti už desaťročie zdôrazňuje, že otvorenie sa východným a južným diktatúram neohrozí zakotvenie Maďarska na Západe, strategické preorientovanie sa maďarskej zahraničnej politiky nakoniec viedlo k odchodu z hlavného prúdu európskej politiky. A keď Orbán obviňuje rozkladajúci sa Západ z vojny na Ukrajine, slúži mu to aj na odvrátenie pozornosti od domácich úsporných opatrení, ktoré Fidesz v čase krízy uplatňuje.

Je Orbán proputinovský?

Premiér Orbán už celú dekádu posilňuje ekonomické a politické vzťahy s Ruskom napriek anexii Krymu a vojne na Ukrajine. Na rozdiel od obviňovania dekadentného Západu zo všetkých ťažkostí maďarská vláda nikdy za nič výslovne neodsúdila Rusko. Práve naopak. Orbán je jediným lídrom v NATO, ktorý otvorene hovorí, že Rusko vojnu vyhrá. Je tiež jediným šéfom vlády v EÚ, ktorý tvrdí, že sankcie proti Moskve sú škodlivé a ich prijatie bolo zlým rozhodnutím. Maďarsko bolo jedinou krajinou únie, ktorá práve hlasovala proti zníženiu spotreby plynu v únii, čo je reakcia na vydieranie ruského prezidenta Vladimira Putina. Orbán je jediným západným vodcom, ktorý vyhlasuje, že vojna je vnútorným slovanským konfliktom. Nie som si istá, ako by niekto ešte mohol tvrdiť, že toto nie sú prokremeľské postoje.

Z ideologického hľadiska ponúka euroskeptický populizmus úrodnú pôdu na rozvoj protizápadného a proruského prístupu. Dôvodom je, že tí, ktorí považujú EÚ za najväčšiu hrozbu pre národnú suverenitu, majú tendenciu veriť, že nepriateľ ich nepriateľa je ich priateľom. Splýva to s Orbánovou autoritárskou politickou prestavbou po roku 2010, keď maďarský premiér hovoril o Rusku ako o neliberálnom modeli, ktorý ľahko spájal s homofóbnymi a xenofóbnymi hodnotami Kremľa. Nie je to však len o ideologickej blízkosti. Z ruských investícií a bilaterálnych projektov bohatnú ľudia prepojení na Orbána. Zároveň klientelistická korupcia súvisí s upevňovaním moci šéfa Fideszu.

Keď je teda možné označiť Orbána za proputinovského, aké následky to môže mať pre EÚ a NATO? Dá sa očakávať, že Maďarsko bude v budúcnosti vetovať ruské sankcie? Na druhej strane, Orbánova rétorika o mieri a o tom, že EÚ vraj má stáť medzi Ukrajinou a Ruskom, môže byť pre niektorých lídrov únie atraktívna.

Medzi Orbánovou tvrdou rétorikou a jeho činmi existujú rozpory. Zatiaľ čo v Baile Tusnad hovoril o tom, aký je Západ šialený, Maďarsko schvaľuje najstrategickejšie rozhodnutia v Rade EÚ. Budapešť hlasovala za siedmy sankčný balík proti Rusku a Orbán predtým povolil vojakom NATO pôsobenie blízko maďarských hraníc a schválil dodávky útočných zbraní na Ukrajinu. Napriek tomu opakuje prokremeľskú rétoriku o tom, že vojnu spustili provokácie USA a Severoatlantickej aliancie. Za týmto prístupom môžu byť rôzne dôvody. Orbán azda verí, že podpora Ruska sa mu môže vyplatiť, keď sa vojna skončí. A môžu existovať aj iné dôvody, o ktorých nevieme, vrátane existencie nejakých kompromitujúcich materiálov.

Okrem toho obviňovanie údajných skorumpovaných západných elít zo všetkého má praktické výhody na domácej úrovni. Fidesz sa to usiloval využiť proti EÚ, aby mohol odmietnuť kritiku stavu právneho štátu v krajine. Maďarská vláda to vykreslila len ako zámienku pre skorumpované západné elity na útoky proti strednej a východnej Európe, najmä na Maďarsko, za obranu takzvaných tradičných hodnôt a zároveň za odmietanie migrácie a práv LGBTQI+. Zároveň Orbán viac hovoril o Maďarsku ako o eurázijskej, nie o európskej krajine. Pre maďarskú politickú elitu to bol užitočný nástroj na posilnenie morálky národa tým, že ponúkla alternatívnu geopolitickú príslušnosť s pravdepodobnými ekonomickými ziskami, hoci tie sa ani nikdy nemusia naplniť.

Foto: TASR/AP, Evgeniy Maloletka Ukrajina Rusko vojna Ukrajinskí záchranári prehľadávajú trosky budov zasiahnutých ruskou paľbou v meste Čuhujiv.

Orbán vo svojom prejave povedal: Naši slovenskí a českí priatelia vo voľbách uprednostnili postzápadný svet. Dá sa na základe toho povedať, že visegrádska štvorka je viac-menej politicky v kóme?

Maďarský premiér po prvýkrát otvorene vyhlásil, že spolupráca V4 sa takpovediac technicky skončila. No jeho prejav aj ukázal, že fungovanie visegrádskej štvorky, ktoré v roku 2015 nadobudlo pre Orbána veľký význam, sa nezakladalo na ničom inom, len na euroskeptickom a protimigrantskom základe. Kým Poľsko sa snaží presadiť ako spoľahlivý transatlantický partner a Slovensko a Česko sa posúvajú do jadra EÚ, Orbán sa stále viac izoluje. Preto teraz hľadá spojencov mimo Európy.