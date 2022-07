V Istanbule otvorili koordinačné centrum pre vývoz ukrajinského obilia

V Istanbule začalo oficiálne fungovať medzinárodné koordinačné centrum (JCC), ktoré má na základe dohôd z 22. júla medzi OSN, Tureckom, Ruskom a Ukrajinou zabezpečiť bezpečný vývoz obilia z troch ukrajinských prístavov. Turecký minister obrany Halusi Akar pri ceremónii oznámil, že pokračujú prípravy na vyplávanie prvej lode s obilím cez Čierne more. Na Ukrajine čaká na vývoz vyše 25 miliónov ton obilia, pripomenula agentúra Reuters. Export ukrajinského obilia, ktoré je kľúčové pre viacero chudobnejších krajín sveta, sa zastavil v dôsledku pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajinu.

Na prvých záberoch z miesta sú vidieť ukrajinská aj ruská delegácia a tiež zástupcovia tureckého ministerstva obrany. „Dúfam, že práca koordinačného centra prispeje k dlhotrvajúcemu mieru,“ vyhlásil turecký minister.

Koordinačné centrum fakticky začalo činnosť už v utorok. Pracovný tím zložený zo zástupcov štyroch signatárov dohôd z 22. júla má za úlohu zabezpečiť bezpečný vývoz obilia cez Čierne more. Všetky strany teraz uvádzajú, že prvá loď s obilím z Ukrajiny vypláva „čoskoro“. Vysokopostavený predstaviteľ Turecka, ktorý si želal zostať v anonymite, povedal Reuters, že by to mohlo byť už tento týždeň. Termín potvrdili aj zástupcovia Ukrajiny. Akar v príhovore uviedol, že ukrajinské prístavy „teraz nie je potrebné odmínovávať“.

Čítajte viac Kradnuté ukrajinské obilie končí na Kryme a v Rusku, ukazujú dáta BBC

Námestník ruského ministra zahraničia Andrej Rudenko však varoval, že dohoda by mohla zlyhať, „ak nebudú rýchlo odstránené prekážky pre ruský poľnohospodársky vývoz“. Dodal, že dúfa, že dohoda vydrží.

Rusko iba 12 hodín po podpise dohody v sobotu raketami zaútočilo na infraštruktúru kľúčového ukrajinského prístavu v Odese. Moskva, ktorá uviedla, že ničila vojenské ciele, ako aj Kyjev, však trvajú na tom, že sa budú usilovať o dodržiavanie zmluvy. Tá je prvým výsledkom diplomatických snáh v už vyše päť mesiacov trvajúcom konflikte.