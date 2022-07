Proti ruským ponorkám a bombardérom: NATO nasadilo americkú lietadlovú loď

Severoatlantická aliancia má posilu, akú nemala už niekoľko desaťročí. A v mimoriadne napätej zahraničnopolitickej situácii, ktorú spôsobila ruská vojna proti Ukrajine, sa môže hodiť. Tento rok sa útočná skupina lietadlovej lode Harry S. Truman námorníctva USA dostala pod velenie Severoatlantickej aliancie. Nie je to vôbec bežná vec. V skutočnosti je to po prvý raz od studenej vojny, čo je lietadlová loď Spojených štátov pod velením NATO.

Európske moria tak dostali nového strážcu a ochranu. "Priame velenie spojeneckých lodí pomáha námorným veliteľom testovať ich schopnosti hladko spolupracovať od severných morí až po južné. Spoločne posilňujú obranu NATO. Stíhačkami pomáhajú zabezpečiť vzdušný priestor. A NATO poskytujú silnú prítomnosť na mori,“ uviedla Severoatlantická aliancia.

VIDEO: Americká lietadlová loď stráži Európu

Útočná skupina lietadlovej lode Harry S. Truman. Pozrite si ju na videu NATO.

Na summite NATO v Madride koncom júna padlo rozhodnutie, že členmi aliancie sa stanú Fínsko a Švédsko. Dva severské štáty si podali prihlášku do transatlantickej organizácie v máji. Prístupový protokol teraz musí schváliť všetkých 30 krajín aliancie.

Budúce členstvo Fínska a Švédska v NATO s nevôľou vníma Rusko. Moskva však nemá žiadnu reálnu páku na to, aby zabránila Helsinkám a Štokholmu vstúpiť do NATO. No Rusko aspoň pred niekoľkými dňami opäť raz vyskúšalo ostražitosť západných spojencov. Do blízkosti vzdušného priestoru Nórska, Fínska a Švédska vyslalo dva nadzvukové strategické bombardéry TU-160, ktoré sú schopné niesť jadrové zbrane. Lietadlá sprevádzali stíhačky MiG-31.

Rusko sa preletom pochválilo aj na videu, ktoré zverejnilo ministerstvo obrany. "Všetky lety strojov vzdušno-kozmických síl sú vykonávané v striktnom súlade s medzinárodnými pravidlami o využívaní vzdušného priestoru,“ vyhlásila Moskva.

Okrem lietadiel však Rusko aktivovalo aj svoje plavidlá. Britské námorníctvo minulý týždeň oznámilo, že v Severnom mori sledovalo dve ruské ponorky. Stalo sa to v čase, keď Spojené kráľovstvo pomáha ukrajinským vojakom, aby sa naučili používať mínolovky.

Britský štátny tajomník pre ozbrojené sily James Heappey pre BBC uviedol, že je obdivuhodné sledovať Ukrajincov, ako pristupujú k cvičeniam. "Pracujú s nasadením jednotiek, ktoré vedia, že už o niekoľko týždňov budú bojovať vo vojne,“ povedal Heappey.