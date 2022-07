Na policajtov v Chersone spáchali atentát. Kolaborovali s Ruskom

V Chersone na juhu Ukrajiny, ktorý ovládajú ruské vojská, vyletel v stredu do vzduchu automobil s dvoma policajtmi, kolaborujúcimi s ruskými okupantmi. Jeden z policajtov prišiel o život, uviedol web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na údaje ukrajinskej vojenskej rozviedky.

Výbuch sa stal na jednej z hlavných ulíc mesta krátko popoludní. Očití svedkovia na mieste videli zasahovať zdravotníkov.

Ruské médiá tvrdia, že na obvyklej trase hliadkového vozidla vybuchla improvizovaná nálož, natlačená kvôli zvýšeniu účinku skrutkami a maticami. Obaja členovia posádky utrpeli „komplikované zranenia“.

Atentát na policajné auto v Chersone označila ukrajinská rozviedka za čin „hnutia odporu“, podľa jej údajov jeden policajt zahynul, druhý bol hospitalizovaný.

Ruská agentúra RIA Novosti pripomenula, že v poslednom čase ukrajinskí diverzanti spáchali v Chersonskej oblasti niekoľko atentátov na predstaviteľov miestnych úradov, dosadených ruskými vojskami.

Minulý mesiac bol v Chersone uskutočnený atentát na miestneho hodnostára, podľa ukrajinských médií kolaboranta s Ruskom. Dmytro Savlučenko, ktorý mal v ruskom dosadenej oblastnej správe na starosti záležitosti rodín, mládeže a športu, prišiel o život tiež pri výbuchu automobilu. „V Chersone vyhodili kolaboranta do povetria,“ komentovala to na svojom webe Ukrajinská pravda.

O niekoľko dní skôr bol spáchaný atentát na hlavu správy obce Čornobajivka, ale Jurij Turuljov z útoku vyviazol, podľa ruských médií bol ľahko zranený. Terčom atentátu sa stala tiež šéfka školstva v okupovanom meste Kachovka Iryna Machňovová, no jej vozidlo vyletelo do povetria ešte skôr, ako do neho nasadla, pripomenula agentúra Unian, ktorá útok pripísala ukrajinským partizánom v okupovanej Chersonskej oblasti. V máji pri explózii v okupovanom Enerhodare v Záporožskej oblasti utrpel zranenia okupantmi dosadený šéf mestskej správy Andrij Ševčyk.

Terčom pokusu o atentát sa tento mesiac stal aj Andrij Siguta, Rusmi menovaný náčelník Melitopoľského okresu v okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Siguta, ktorého ukrajinské médiá označujú za kolaboranta, vyviazol nezranený. „Ukrajinský terorista“ bol vzápätí obkľúčený, ale kládol odpor, a tak ho policajti zastrelili, uviedol ruský portál Gazeta s odvolaním sa na zástupcu náčelníka miestnej polície. Dodal, že v Chersone sa podarilo včas odhaliť a zneškodniť bombu nastraženú na trase, ktorou mal ísť automobil šéfa oblastnej správy Volodymyra Salda.