Parky na česko-nemeckých hraniciach horia piaty deň, prinesú zvrat talianske stroje?

S masívnym požiarom hasiči bojujú aj vo štvrtok. Cez noc sa však plamene nerozšírili. „Hasičom sa darí držať požiar na ploche päť krát dva kilometre. V stredu s pomocou lesnej ťažobnej techniky vytvorili bezpečnostný priesek na Českej ceste. Hasiči sa sústredili na ochranu evakuovaných obcí, obce Janov a Hřensko,“ informovali jednotky vo štvrtok krátko pred pol štvrtou ráno. „V noci sa v niektorých oblastiach robilo dohasovanie, pretože sa tam objavovali nové ohniská,“ priblížil v relácii Snídaně s Novou starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Na mieste zasahuje približne 500 hasičov. Pomáhajú aj vrtuľníky z Poľska a Slovenska.

Vo štvrtok by mali do akcie nasadiť špeciálne lietadlá Canadair s veľkokapacitnými nádržami z Talianska, ktoré by mohli podľa ministra vnútra Víta Rakušana priniesť zásadný pozitívny prielom. Talianski piloti, ktorí do Česka dorazili v stredu popoludní, večer vyrazili na prieskum terénu. Ich úlohou bude ošetrovať neprístupné plochy, na ktorých už nehorí, ale kde by mohlo vzniknúť nové ohnisko. Vodu budú čerpať z jazera Milada, ktoré tak pre verejnosť uzavrú.

Horí aj nemecká strana

Lesný požiar v nemeckom Národnom parku Saské Švajčiarsko, ktorý sa na nemecké územie rozšíril z NP České Švajčiarsko, sa ďalej šíri severne od doterajšej oblasti medzi vrchom Grosser Winterberg a riekou Grosser Zschandbach. Vo štvrtok ráno to oznámil hovorca okresu Saské Švajčiarsko-Východné Krušné hory Thomas Kunze, na ktorého sa odvoláva agentúra DPA.

Kunze uviedol, že momentálne nie je možné povedať, či okrem piatich doterajších miest požiaru vzniklo ďalšie nové ohnisko. V nasadení je 275 hasičov, pričom počas dňa sa ich počet ešte zvýši. Požiar na ploche zhruba 250 hektárov pomáha hasiť aj osem vrtuľníkov.

Od utorka platí v meste Bad Schandau výstraha pred katastrofami a turisti sa tejto oblasti majú vyhýbať. V okrese Saské Švajčiarsko-Východné Krušné hory platí až do odvolania zákaz vstupu do lesov. Od stredajšieho večera tam už podľa údajov miestnych úradov nehrozí, že by sa plamene rozšírili na priľahlé oblasti.