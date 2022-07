BBC: Rusi vyvážajú z okupovaných častí Ukrajiny okrem obilia aj slnečnicu

O prevoze slnečnice z Ukrajiny do Ruska sa podľa BBC diskutuje v neverejných aj verejných skupinách na platformách pre posielanie správ, ako je WhatsApp či Telegram, v ktorých sa hľadajú dopravcovia. V jednej z týchto skupín, ktorá má 500 účastníkov, sa možno napríklad dočítať, že slnečnicové semená sa vozia z Černihivky v ukrajinskej Záporožskej oblasti do ruského Rostova na Done. „Je toho veľa, autá po vyložení hneď idú po ďalšiu slnečnicu. Sprievod je zabezpečený. Boje tu nie sú, rakety nelietajú, pokoj. Všade sú ruské kontrolné stanovištia, autá všade púšťajú,“ znie ponuka pre vodičov kamiónov.

Ľudia, ktorí organizujú prevoz, pritom zdôrazňujú, že nejde o „kradnutú“ slnečnicu, ale o produkciu pod kontrolou vojenskej a civilnej správy, čo je označenie pre úradníkov dosadených Ruskom. V akom objeme sa slnečnicové semená vyvážajú do Ruska, nie je podľa BBC jasné. Pravdepodobne ide o menšie množstvo ako pri obilninách. Slnečnica podľa zistení BBC putuje do Voronežskej alebo Rostovskej oblasti aj Krasnodarského kraja na juhu Ruska. Ako konkrétne destinácie sa v diskusných skupinách objavujú závod vo Voronežskej oblasti patriaci koncernu Blago alebo fabriky koncernu Jug Rusi v Rostovskej oblasti.