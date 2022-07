Obráti sa po voľbách Taliansko k Rusku? Vysvetľuje politológ

Aké boli hlavné dôvody, že sa premiérovi Draghimu nepodarilo udržať koalíciu pohromade?

Je ich viac. V prvom rade je potrebné povedať, že za normálnych okolností by sa parlamentné voľby konali už na budúci rok. Je bežné, že v takom období sa každá strana usiluje upevňovať si pozície na politickej scéne. Takže Draghi mal v každom prípade problém udržať koalíciu pohromade. Okrem toho v nej boli vnútorné rozpory v súvislosti s debatou o ruskej vojne proti Ukrajine. Ale aj s tým, ako riešiť viaceré domáce probléme vrátane ekonomiky. Taliansko je v zložitej situácii. Z ekonomického hľadiska na tom nie je tak zle ako počas koranavírusovej pandémie, ale vojna a medzinárodná situácia poškodili hospodárstvo krajiny. Na Draghiho vládu to vytvorilo tlak. Napätie rástlo medzi stranami, ktoré podporovali jeho koalíciu, ale aj vnútri politických subjektov. Hnutie piatich hviezd, čo bola najväčšia strana koalície, sa rozdelilo, a to krízu len urýchlilo.

Zapojí sa Draghi do predvolebnej kampane? Napriek tomu, že sa mu rozpadla vláda, medzi Talianmi je pomerne populárny.

Zatiaľ to nevyzerá tak, že by sa Draghi plánoval zapojiť do politického súboja alebo že by si chcel vytvoriť vlastnú stranu. Nie je to jeho štýl. Môže sa však stať, že sa niektoré strany v kampani budú usilovať použiť Draghiho meno. Hovorím najmä o centristických subjektoch, ktoré najviac podporovali jeho agendu.

Líder stredoľavicovej Demokratickej strany Enrico Letta varoval, že Rusko sa pokúsi ovplyvniť voľby šírením falošných správ na sociálnych sieťach, aby podporilo prokremeľské subjekty. Pokladáte to za skutočné nebezpečenstvo?

Šírenie falošných správ je už dlhé roky problémom talianskej politiky, ale aj globálne. Nemôžem však povedať, že by som si myslel, že Rusko bude schopné ovplyvniť volebný proces v krajine. Ľudia aj politické strany si už oveľa viac uvedomujú hroziace riziká spojené s používaním sociálnych sietí. Okrem toho by som chcel pripomenúť, že v Taliansku momentálne neexistuje žiadna dôležitá strana, ktorá by bola otvorene proruská. Ani jedna z nich teraz nehovorí, že priamo podporuje prezidenta Vladimira Putina.

Ako sa teda talianska politická scéna stavia k ruskej vojne?

Nájdete na nej najrôznejšie postoje. Niektoré strany jednoznačne podporujú ukrajinský odboj a zdôrazňujú, že Kyjev je potrebné podporovať vojensky. Do tejto skupiny patria najmä centristické a liberálne subjekty. Ale vo všeobecnosti to platí aj o stredoľavicovej Demokratickej strane. Prekvapením však asi je, že pravicovo-populistický subjekt Bratia Talianska pod vedením Giorgie Meloniovej sa do značnej miery postavil na stranu Ukrajiny. Je to celkom zaujímavé. Meloniová to vysvetľuje nacionalistickou rétorikou s tým, že Rusko porušilo národné suverenitu Ukrajiny. Samozrejme, predstavitelia pravice, ako sú šéf Ligy Matteo Salvini a líder Forza Italia Silvio Berlusconi, zaujali k Rusku nejasnejšie postoje. Nie sú otvorene prokremeľskí, ale obaja mali v minulosti vzťahy s Putinom a s jeho ľuďmi. Niektoré talianske strany hovoria, že je potrebné s Ruskom rokovať a že by sme sa ho mali usilovať pochopiť. Hnutie piatich hviezd vojna výrazne rozdelila. Minister zahraničných vecí Luigi Di Maio z tejto strany odišiel. Povedal, že hnutie je príliš proruské.

Čo na vojnu hovoria Taliani?

Ani v tomto prípade sa nedá povedať, že by nejaká veľká časť talianskej spoločnosti podporovala Rusko. V skutočnosti pred vojnou viac ľudí vzhliadalo k Putinovi a vnímali ho ako silného lídra. Medzi Talianmi však rastie napätie vzhľadom na to, že čelia zvyšujúcim sa životným nákladom, čo súvisí aj s vojnou. A sme toho svedkami aj v iných krajinách. Ako hovorím, pribúda Talianov, ktorí by boli radi, keby sa vojna skončila. Hoci aj za cenu, že by Ukrajina stratila časť územia. Niektoré strany sa snažia o to, aby získali podporu týchto ľudí vo voľbách. Ide najmä tie, o ktorých som povedal, že ich postoj ku konfliktu nie je úplne jednoznačný.