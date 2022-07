BBC: Fotografie Oleny Zelenskej v časopise Vogue rozpútali debaty

Olena Zelenská, prvá dáma Ukrajiny, sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu dostala do centra pozornosti a čoraz častejšie a s väčším dosahom zasahuje do diplomatických a mediálnych záležitostí krajiny. Po júlovej ceste po USA, pri ktorej predniesla ako prvá zahraničná prvá dáma prejav v Kongrese a stretla sa s Joe a Jill Bidenovými, sa 44-ročná scenáristka objavila na obálke módneho magazínu Vogue, uviedla španielska verzia BBC.

Časopis o Zelenskej hovorí ako o tvári konfliktu, ktorá svetu ukázala utrpenie občanov. Jedným z najvýraznejších prvkov článku je však sprievodné fotenie od renomovanej fotografky Annie Leibovitzovej, ktoré niektorí čitatelia považujú za kontroverzné. Na sociálnych sieťach, ako je twitter, sa po zverejnení snímok rozpútali veľké debaty.

Na snímkach je Zelenská zachytená na rôznych miestach Ukrajiny. Na jednej z fotografií stojí vedľa skupiny ženistov na letisku Antonov v Hostomele. Na ďalších snímkach objíma svojho manžela, prezidenta Volodymyra Zelenského, v jeho kancelárii, a na ďalšom sedí na schodoch v kryte obklopená vrecami naplnenými pieskom.

O článku, ktorý vyjde v októbrovom vydaní časopisu, informovalo už viacero médií a fotografie sa objavili na sociálnych sieťach.

V texte nazvanom „Portrét odvahy“ Zelenská uvádza, že od 24. februára, keď začala vojna, prežila najstrašnejšie mesiace svojho života, rovnako ako všetci Ukrajinci. Zároveň dodala, že túži po víťazstve.

Čítajte viac Olena Zelenská na obálke amerického Vogue! Hovorí o vojne, láske, strachu aj istote víťazstva

„Som rada v zákulisí, to je to, čo ma baví,“ povedala prvá dáma časopisu. Presun do centra svetovej pozornosti bol pre ňu vraj ťažký.

Olena Zelenská vyrástla v meste Kryvyj Rih na Ukrajine, kde zhodou okolností vyrastal aj jej budúci manžel. Zoznámili sa už v čase štúdií. Aj keď Zelenská vyštudovala architektúru, neskôr sa stala scenáristkou. V roku 2003 sa po ôsmich rokoch vzťahu vydala za Zelenského a o rok neskôr sa im narodila prvá dcéra. V roku 2013 prišiel na svet aj syn. Zelenská síce nemala v pláne sa angažovať vo svete politiky, ale jej manžel zvíťazil v apríli 2019 s viac ako 73 percentami hlasov v ukrajinských prezidentských voľbách.

Po ruskej invázii sa na verejnosti prvýkrát objavila začiatkom mája, keď Ukrajinu prekvapivo navštívili americká prvá dáma Jill Bidenová, kanadský premiér Justin Trudeau aj rockový spevák Bono zo skupiny U2.