Hasičom v Sasku rieka nepomohla, čakajú na posily a ďalšie vrtuľníky

Pôvodne pritom dúfali, že tento vodný tok bude pre oheň pôsobiť ako prirodzená bariéra.

Dnes ráno na mieste zasahuje 220 hasičov, počas dňa majú do národného parku doraziť posily z iných častí Saska. Hasiči využívajú sedem vrtuľníkov, ďalšia dva s termokamerou na terén dozerajú. Cez víkend majú doraziť ešte dve helikoptéry.

V Drážďanoch ležiacich asi 50 kilometrov od Saského Švajčiarska je dnes ráno opäť cítiť dym z požiaru, stúpa aj koncentrácia častíc PM-10 v ovzduší, uvádza internetový portál Sächsische Zeitung.

Požiar na nemeckej strane národného parku zasiahol plochu s rozlohou asi 250 hektárov, teda asi štvrtinu toho, čo v Česku. Horieť začalo v nedeľu na českej strane, v pondelok sa plamene rozšírili aj do Saska.

Pravčická brána zostala nepoškodená

Aj v NP České Švajčiarsko pokračuje hasenie rozsiahleho lesného požiaru. Oheň stále nie je pod kontrolou, ale podarilo sa zastaviť jeho šírenie. Ako informuje spravodajská televízia ČT24, hasiči zlikvidovali ohnisko pri prírodnej pamiatke Pravčická brána, ktorá vraj zostala nepoškodená. V noci sa oheň šíril pozdĺž rieky Kamenice smerom do Nemecka, ale ráno sa ho podarilo zastaviť. Podľa hovorcu hasičov v oblasti stále pribúdajú nové ohniská a oheň sa často obnoví na uhasených miestach.

Priľahlú obec Janov, na rozdiel od iných v oblasti, zatiaľ nie je potrebné evakuovať, lebo oheň je dostatočne vzdialený. Hasiči v okolí podľa ČT vysekali a vybagrovali lúky, aby skomplikovali cestu ohňu.

V noci do obce Hřensko prišiel kamión Správy štátnych hmotných rezerv, ktorý na miesto priviezol ďalšiu hasičskú techniku. Pri hasení požiaru, ktorý pohltil stovky hektárov lesa, majú požiarnici z viacerých českých krajov pomoc aj zo zahraničia, vrátane Slovenska. Riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček pre ČT vo štvrtok povedal, že dve talianske lietadlá Canadair sa však musia v piatok vrátiť do Talianska, kde je ich treba na hasenie tamojších požiarov. Česko rokuje o zapožičaní podobných strojov so Španielskom a Švédskom.