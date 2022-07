Schwarzenegger oslavuje, veď dosiahol (takmer) všetko. Porazil by Trumpa? A dokáže predpovedať budúcnosť?

Ako si naplánovať život? Recept na to ponúka filmová hviezda a politik Arnold Schwarzenegger. Práve dnes oslavuje slávny filmový Terminátor 75. narodeniny. Schwarzeneggerovu kariéru pre Pravdu opísal profesor interdisciplinárnych štúdií na City University of New York Michael Blizt. Je spoluautorom dvoch kníh: Why Arnold Matters: The Rise of a Cultural Icon (Prečo na Arnoldovi záleží: Vzostup kultúrnej ikony) a Arnold Schwarzenegger: A Biography.

Prečo ste sa rozhodli venovať dve knihy práve Arnoldovi Schwarzeneggerovi?

Verte, či nie, začalo sa to filmom Terminátor v roku 1984. Moja spoluautorka Louise Krasniewiczová a ja sme vtedy žili v Albany v štáte New York. Práve som ukončil štúdium a ona robila antropologický výskum o ženskom mierovom hnutí. Bol som na jej prednáške, ktorá ma nadchla. Spriatelili sme a rozmýšľali sme nad tým, že by sme mohli spolupracovať. Okrem iného nás zaujímalo, ako naše schopnosti predvídať budúci politický či vedecký vývoj ovplyvňujú to, čo robia ľudia v prítomnosti.

Samozrejme, film Terminátor je o možnosti ovplyvniť budúcnosť.

Obaja sme predtým počuli o Arnoldovi Schwarzeneggerovi, ale vnímali sme ho ako kulturistu. Potom sme čítali o filme Terminátor, ktorý sa venuje myšlienke návratu z budúcnosti. Boli sme sa na naň pozrieť a povedali sme si, že musíme niečo napísať o tom, čo sme videli a o Schwarzeneg­gerovi. Mali sme pocit, že film síce zjednodušeným spôsobom, ale predsa len hovorí o tom, ako riešiť obrovské problémy ľudstva. Zaoberali sme sa tým z vedeckého hľadiska. Bolo to veľmi populárne, kolegovia nám hovorili, že robíme sexi veci. Najprv sa ozval jeden vydavateľ a neskôr druhý a vznikli dve knihy. Ale chcel by som podotknúť, že ani Louise, ani ja sme sa nikdy nestali fanúšikmi Schwarzeneggera. Naďalej ma však jeho postava fascinuje.

Hovoríte, že nie ste Arnoldovým fanúšikom. Ktorý Schwarzeneggerov film však máte najradšej? Terminátora?

Skoro stále dostávam túto otázku. A takmer vždy na ňu odpovedám iným spôsobom. Nie som si totiž istý, či niektorý zo Schwarzeneggerových filmov je môj obľúbený. Väčšinou stvárňuje takmer rovnaké postavy. Najviac sa mi asi páčia filmy Terminátor a Total Recall. Ale vždy som sa zaujímal aj o Policajta zo škôlky, lebo je film plný paradoxov. A viete, čoho som fanúšikom? Toho, že Schwarzeneggerove filmy akoby predvídali mnohé z toho, čo sa neskôr stalo v populárnej kultúre, ale aj celkovo v Amerike. Keď veríte v náhody, môžete v tom vidieť náhodu. A v prípade, že veríte v možnosť predvídať budúcnosť, tak si ju v Schwarzeneg­gerových filmoch nájdete.

Trailer k filmu Total Recall.

Ako to myslíte?

Najzábavnejším príkladom je Total Recall z roku 1990. Bol to zaujímavý a provokatívny film. Nikto však nepredpokladal, že Schwarzenegger sa v roku 2003 zapojí do recall election, teda do odvolacích volieb kalifornského guvernéra. Total Recall sa v tejto súvislosti stal intenetovým mémom, ak použijem tento moderný termín. Nielen v zmysle toho, že názov súvisel s voľbami, ale preto, akou triumfálnou postavou bol Schwarzenegger. Vo filme Total Recall porazil vládcov púštnej planéty Mars. V realite vyhral voľby s Kalifornii, ktorá premieňa púšť na zeleň. Nie som žiadnym mystikom, takže si nemyslím, že je na tom niečo mysteriózne. Ale je to príklad, ako Schwarzeneggerove filmy akýmsi čudným spôsobom predpovedali ďalšie fázy jeho života a do istej miery aj dianie v Amerike.